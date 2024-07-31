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В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга

В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга - РИА Новости, 31.07.2024

В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга

В Республиканском детском центре онкологии и гематологии в Уфе девочке сделали первую операцию на костном мозге, до этого дети получали такую помощь в других... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T11:21

2024-07-31T11:21

2024-07-31T12:03

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УФА, 31 июл — РИА Новости. В Республиканском детском центре онкологии и гематологии в Уфе девочке сделали первую операцию на костном мозге, до этого дети получали такую помощь в других регионах, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В Республиканском центре детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Коллектив врачей долго к этому готовился. Большую помощь в этой работе оказали специалисты НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева. Пациентка, десятилетняя девочка, перенесла операцию хорошо", — написал он.По словам Хабирова, раньше таким пациентам приходилось уезжать на операции в другие регионы. "Теперь благодаря открытому в Уфе Центру детской онкологии и гематологии можно получать качественное лечение дома. Поздравляю врачей и медицинских сестер, которые проводили процедуру, здоровья их маленькой пациентке! И пусть наши дети не болеют", — добавил глава региона. Республиканский центр детской онкологии и гематологии открыли в Уфе 2 февраля. Старт его работе в режиме видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

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общество, уфа, россия, радий хабиров, владимир путин