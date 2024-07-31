Рейтинг@Mail.ru
В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:21 31.07.2024 (обновлено: 12:03 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ufa-1963126095.html
В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга
В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга - РИА Новости, 31.07.2024
В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга
В Республиканском детском центре онкологии и гематологии в Уфе девочке сделали первую операцию на костном мозге, до этого дети получали такую помощь в других... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T11:21
2024-07-31T12:03
хорошие новости
общество
уфа
россия
радий хабиров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg
УФА, 31 июл — РИА Новости. В Республиканском детском центре онкологии и гематологии в Уфе девочке сделали первую операцию на костном мозге, до этого дети получали такую помощь в других регионах, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". &quot;В Республиканском центре детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Коллектив врачей долго к этому готовился. Большую помощь в этой работе оказали специалисты НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева. Пациентка, десятилетняя девочка, перенесла операцию хорошо&quot;, — написал он.По словам Хабирова, раньше таким пациентам приходилось уезжать на операции в другие регионы. "Теперь благодаря открытому в Уфе Центру детской онкологии и гематологии можно получать качественное лечение дома. Поздравляю врачей и медицинских сестер, которые проводили процедуру, здоровья их маленькой пациентке! И пусть наши дети не болеют", — добавил глава региона. Республиканский центр детской онкологии и гематологии открыли в Уфе 2 февраля. Старт его работе в режиме видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20240524/devochka-1948145347.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_bf4cb9cd20ba6955daf3542136e3d969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, уфа, россия, радий хабиров, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Уфа, Россия, Радий Хабиров, Владимир Путин
В Уфе ребенку сделали первую операцию по пересадке костного мозга

Хабиров: в Уфе сделали первую операцию по пересадке костного мозга девочке

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 июл — РИА Новости. В Республиканском детском центре онкологии и гематологии в Уфе девочке сделали первую операцию на костном мозге, до этого дети получали такую помощь в других регионах, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"В Республиканском центре детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга. Коллектив врачей долго к этому готовился. Большую помощь в этой работе оказали специалисты НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева. Пациентка, десятилетняя девочка, перенесла операцию хорошо", — написал он.

По словам Хабирова, раньше таким пациентам приходилось уезжать на операции в другие регионы.
"Теперь благодаря открытому в Уфе Центру детской онкологии и гематологии можно получать качественное лечение дома. Поздравляю врачей и медицинских сестер, которые проводили процедуру, здоровья их маленькой пациентке! И пусть наши дети не болеют", — добавил глава региона.
Республиканский центр детской онкологии и гематологии открыли в Уфе 2 февраля. Старт его работе в режиме видеосвязи дал президент России Владимир Путин.
Рентгеновский снимок девочки, проглотившей металлическую игрушку в форме кошки - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Уфе врачи спасли девочку, проглотившую металлическую кошку
24 мая, 15:06
 
Хорошие новостиОбществоУфаРоссияРадий ХабировВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала