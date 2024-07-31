https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963084327.html

Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил

Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 31.07.2024

Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил

Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:17

2024-07-31T09:17

2024-07-31T09:20

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.На них демонстрируется, как экипажи ОТРК "Искандер-М" выдвигаются в районы учения."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило Минобороны в среду.В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков."Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240620/pentagon-1954390641.html

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Начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил Видео к началу третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. 2024-07-31T09:17 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность