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Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 31.07.2024
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09:17 31.07.2024 (обновлено: 09:20 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963084327.html
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 31.07.2024
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил
Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:17
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.На них демонстрируется, как экипажи ОТРК "Искандер-М" выдвигаются в районы учения."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило Минобороны в среду.В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков."Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240620/pentagon-1954390641.html
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Начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил
Видео к началу третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил

Опубликовано видео начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
На них демонстрируется, как экипажи ОТРК "Искандер-М" выдвигаются в районы учения.
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"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило Минобороны в среду.
В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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