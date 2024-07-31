https://ria.ru/20240731/ucheniya-1963084327.html
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 31.07.2024
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил
Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:17
2024-07-31T09:17
2024-07-31T09:20
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963083204_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_549a6b6cc0523b40d80405869c1139dc.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.На них демонстрируется, как экипажи ОТРК "Искандер-М" выдвигаются в районы учения."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило Минобороны в среду.В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков."Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240620/pentagon-1954390641.html
https://ria.ru/20240618/nato-1953759074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963083204_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_3c7edcf8e7f3ea52cd3bf7925257ff51.jpg
Начало третьего этапа учений нестратегических ядерных сил
Видео к началу третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
2024-07-31T09:17
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны показало кадры учения нестратегических ядерных сил
Опубликовано видео начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны России обнародовало видеокадры начала третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.
На них демонстрируется, как экипажи ОТРК "Искандер-М" выдвигаются в районы учения.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщило Минобороны
в среду.
В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей Вооруженных сил РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Ракетные соединения Южного и Центрального военных округов отработают учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.
"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования", - заявило Минобороны РФ.