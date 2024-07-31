https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963090699.html
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом
Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:39
2024-07-31T09:39
2024-07-31T09:59
в мире
хамас
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_5d9a931614feedbe1e1833f2694de84b.jpg
ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего политсовета движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана."Нападение на него является отвратительным террористическим преступлением, вопиющим нарушением законов и моральных ценностей... Он победил, будучи погибшим героем", - написал аль-Хуси в социальной сети Х.Это первая реакция хуситов на убийство Хании в Иране.
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html
https://ria.ru/20240722/izrail-1961329506.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_665be11177f64d91decf35b09607ea79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, израиль
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом
Йеменские хуситы назвали убийство Хании террористическим преступлением
ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего политсовета движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля
по его резиденции в столице Ирана
. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
"Нападение на него является отвратительным террористическим преступлением, вопиющим нарушением законов и моральных ценностей... Он победил, будучи погибшим героем", - написал аль-Хуси в социальной сети Х.
Это первая реакция хуситов на убийство Хании в Иране.