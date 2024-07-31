https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963090699.html

Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом

Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024

Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом

Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:39

2024-07-31T09:39

2024-07-31T09:59

в мире

хамас

израиль

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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего политсовета движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана."Нападение на него является отвратительным террористическим преступлением, вопиющим нарушением законов и моральных ценностей... Он победил, будучи погибшим героем", - написал аль-Хуси в социальной сети Х.Это первая реакция хуситов на убийство Хании в Иране.

https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html

https://ria.ru/20240722/izrail-1961329506.html

израиль

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, израиль