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Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024
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09:39 31.07.2024 (обновлено: 09:59 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963090699.html
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом - РИА Новости, 31.07.2024
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом
Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:39
2024-07-31T09:59
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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего политсовета движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана."Нападение на него является отвратительным террористическим преступлением, вопиющим нарушением законов и моральных ценностей... Он победил, будучи погибшим героем", - написал аль-Хуси в социальной сети Х.Это первая реакция хуситов на убийство Хании в Иране.
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html
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в мире, хамас, израиль
В мире, ХАМАС, Израиль
Йеменские хуситы назвали убийство Хании терактом

Йеменские хуситы назвали убийство Хании террористическим преступлением

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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ДОХА, 31 июл - РИА Новости. Убийство в Тегеране лидера политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании является отвратительным террористическим преступлением, заявил член Высшего политсовета движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Али аль-Хуси.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, глава политбюро ХАМАС был убит после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Анкара отреагировала на убийство лидера политбюро ХАМАС в Тегеране
Вчера, 08:13
"Нападение на него является отвратительным террористическим преступлением, вопиющим нарушением законов и моральных ценностей... Он победил, будучи погибшим героем", - написал аль-Хуси в социальной сети Х.
Это первая реакция хуситов на убийство Хании в Иране.
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22 июля, 21:04
 
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