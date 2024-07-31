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Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным - РИА Новости, 31.07.2024
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08:18 31.07.2024 (обновлено: 08:45 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html
Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным
Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным - РИА Новости, 31.07.2024
Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным
Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:18
2024-07-31T08:45
в мире
турция
израиль
тель-авив
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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным, заявил МИД Турции.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, Хания был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана."Цель данной атаки - расширить войну в секторе Газа на весь регион. В случае, если международное сообщество не перейдет к действиям, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с более масштабными конфликтами", - подчеркнули в ведомстве.МИД выразил соболезнования палестинцам и подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать их правое дело.
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в мире, турция, израиль, тель-авив
В мире, Турция, Израиль, Тель-Авив
Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным

МИД Турции: Израиль не стремится к миру, нужно остановить его

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным, заявил МИД Турции.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, Хания был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.
«
"Цель данной атаки - расширить войну в секторе Газа на весь регион. В случае, если международное сообщество не перейдет к действиям, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с более масштабными конфликтами", - подчеркнули в ведомстве.
МИД выразил соболезнования палестинцам и подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать их правое дело.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС
Вчера, 07:50
 
В миреТурцияИзраильТель-Авив
 
 
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