https://ria.ru/20240731/turtsiya-1963077390.html

Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным

Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным - РИА Новости, 31.07.2024

Турция призвала остановить Израиль, пока конфликт не стал региональным

Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:18

2024-07-31T08:18

2024-07-31T08:45

в мире

турция

израиль

тель-авив

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СТАМБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Анкара осуждает убийство Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным, заявил МИД Турции.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана. Согласно заявлению движения, Хания был убит результате "налета" Израиля на его резиденцию в Тегеране после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана."Цель данной атаки - расширить войну в секторе Газа на весь регион. В случае, если международное сообщество не перейдет к действиям, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с более масштабными конфликтами", - подчеркнули в ведомстве.МИД выразил соболезнования палестинцам и подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать их правое дело.

https://ria.ru/20240731/abbas-1963074213.html

турция

израиль

тель-авив

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в мире, турция, израиль, тель-авив