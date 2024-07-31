https://ria.ru/20240731/tsn-1963061447.html
СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы
СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T04:01
2024-07-31T04:01
2024-07-31T04:01
специальная военная операция на украине
житомирская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях прозвучали взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html
житомирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы
ТСН: в трех областях Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги