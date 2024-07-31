https://ria.ru/20240731/tsn-1963061447.html

СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы

СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: в трех областях Украины прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T04:01

2024-07-31T04:01

2024-07-31T04:01

специальная военная операция на украине

житомирская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "В Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях прозвучали взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html

житомирская область

россия

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житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины