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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/tsn-1963050061.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
Взрывы прозвучали в городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T00:34
2024-07-31T00:34
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. "В Миргороде Полтавской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы. В области с 22.12 вторника звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области

ТСН: в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН.
«
"В Миргороде Полтавской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы.
В области с 22.12 вторника звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Вчера, 23:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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