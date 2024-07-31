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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области - РИА Новости, 31.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
Взрывы прозвучали в городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T00:34
2024-07-31T00:34
2024-07-31T00:34
специальная военная операция на украине
полтавская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Миргород Полтавской области на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. "В Миргороде Полтавской области звучат взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на мониторинговые каналы. В области с 22.12 вторника звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240730/trevoga-1963044334.html
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полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде Полтавской области
ТСН: в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги