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TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора - РИА Новости, 31.07.2024
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15:24 31.07.2024 (обновлено: 15:31 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/tiktok-1963212948.html
TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора
TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора - РИА Новости, 31.07.2024
TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:24
2024-07-31T15:31
tiktok
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
россия
google
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Tiktok Pte. LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее в среду суд оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за аналогичное правонарушение.
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tiktok, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, россия, google
TikTok, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Россия, Google
TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Суд оштрафовал TikTok на 4 млн руб за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Tiktok Pte. LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее в среду суд оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за аналогичное правонарушение.
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TikTokМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПроисшествияРоссияGoogle
 
 
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