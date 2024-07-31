https://ria.ru/20240731/tiktok-1963212948.html

TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора - РИА Новости, 31.07.2024

TikTok оштрафовали за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:24

2024-07-31T15:24

2024-07-31T15:31

tiktok

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

россия

google

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Tiktok Pte. LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее в среду суд оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за аналогичное правонарушение.

https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

tiktok, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, россия, google