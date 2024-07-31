https://ria.ru/20240731/tegeran-1963278429.html

В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины

В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины - РИА Новости, 31.07.2024

В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины

Жители иранской столицы Тегерана проводят массовые демонстрации на улицах города в поддержку Палестины после убийства главы политбюро палестинского движения... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:05

2024-07-31T19:05

2024-07-31T19:05

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исмаил хания

ллойд остин

михаил богданов

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Жители иранской столицы Тегерана проводят массовые демонстрации на улицах города в поддержку Палестины после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент РИА Новости. По сообщению корреспондента, шествие иранских граждан проходит по центральным улицам Тегерана. Все, от детей до пожилых участников акции, размахивают флагами Палестины или ливанской политической группировки "Хезболлах". Ряд лиц держат в руках желтые транспаранты с надписью "Смерть Соединенным Штатам!", без которых не обходится ни одна подобная протестная демонстрация. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240731/mid-1963078432.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963221945.html

израиль

тегеран (город)

палестина

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Демонстрации в поддержку Палестины проходят в Тегеране В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент РИА Новости. Шествие проходит по центральным улицам иранской столицы. Все, от детей до пожилых участников акции, размахивают флагами Палестины или ливанской политической группировки "Хезболлах". Ряд лиц держат в руках желтые транспаранты с надписью "Смерть Соединенным Штатам!", без которых не обходится ни одна подобная демонстрация. 2024-07-31T19:05 true PT0M55S

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