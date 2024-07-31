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В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины - РИА Новости, 31.07.2024
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19:05 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/tegeran-1963278429.html
В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины
В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины - РИА Новости, 31.07.2024
В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины
Жители иранской столицы Тегерана проводят массовые демонстрации на улицах города в поддержку Палестины после убийства главы политбюро палестинского движения... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:05
2024-07-31T19:05
в мире
израиль
тегеран (город)
палестина
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
хамас
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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Жители иранской столицы Тегерана проводят массовые демонстрации на улицах города в поддержку Палестины после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент РИА Новости. По сообщению корреспондента, шествие иранских граждан проходит по центральным улицам Тегерана. Все, от детей до пожилых участников акции, размахивают флагами Палестины или ливанской политической группировки "Хезболлах". Ряд лиц держат в руках желтые транспаранты с надписью "Смерть Соединенным Штатам!", без которых не обходится ни одна подобная протестная демонстрация. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240731/mid-1963078432.html
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израиль
тегеран (город)
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Демонстрации в поддержку Палестины проходят в Тегеране
В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент РИА Новости. Шествие проходит по центральным улицам иранской столицы. Все, от детей до пожилых участников акции, размахивают флагами Палестины или ливанской политической группировки "Хезболлах". Ряд лиц держат в руках желтые транспаранты с надписью "Смерть Соединенным Штатам!", без которых не обходится ни одна подобная демонстрация.
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в мире, израиль, тегеран (город), палестина, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, хезболла, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Тегеран (город), Палестина, Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ХАМАС, Хезболла, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В Тегеране проходят демонстрации в поддержку Палестины

Жители Тегерана проводят демонстрации в поддержку Палестины после убийства Хании

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ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Жители иранской столицы Тегерана проводят массовые демонстрации на улицах города в поддержку Палестины после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщению корреспондента, шествие иранских граждан проходит по центральным улицам Тегерана. Все, от детей до пожилых участников акции, размахивают флагами Палестины или ливанской политической группировки "Хезболлах". Ряд лиц держат в руках желтые транспаранты с надписью "Смерть Соединенным Штатам!", без которых не обходится ни одна подобная протестная демонстрация.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
МИД Ирана прокомментировал гибель главы политбюро ХАМАС
Вчера, 08:34
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Иран пообещал, что заставит раскаяться убийц главы политбюро ХАМАС
Вчера, 15:56
 
В миреИзраильТегеран (город)ПалестинаИсмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановХАМАСХезболлаМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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