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Группировка "Днепр" уничтожила до 100 солдат ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 31.07.2024 (обновлено: 13:24 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/svo-1963168156.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 солдат ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 100 украинских военнослужащих... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:21
2024-07-31T13:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
пятихатки
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 100 украинских военнослужащих и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговое, Пятихатки Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 152-мм гаубицу Д-20, склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Пятихатки
Группировка "Днепр" уничтожила до 100 солдат ВСУ

МО: бойцы "Днепра" за сутки уничтожили до 100 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 100 украинских военнослужащих и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговое, Пятихатки Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 152-мм гаубицу Д-20, склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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