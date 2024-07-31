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Подполье: в Светловодске нанесли удар по расположению ВСУ
Подполье: в Светловодске нанесли удар по расположению ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Подполье: в Светловодске нанесли удар по расположению ВСУ
Удар нанесен в Светловодске Кировоградской области по расположению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:12
2024-07-31T07:12
2024-07-31T07:12
специальная военная операция на украине
кировоградская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Удар нанесен в Светловодске Кировоградской области по расположению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В 04.22 Светловодск Кировоградской области, прилет по расположению бандеровцев", - сообщил собеседник агентства.
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кировоградская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье: в Светловодске нанесли удар по расположению ВСУ
Лебедев: в Светловодске нанесли удар по расположению ВСУ