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СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана - РИА Новости, 31.07.2024
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10:28 31.07.2024 (обновлено: 16:57 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:28
2024-07-31T16:57
в мире
судан
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ДОХА, 31 июл — РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan Tribune.По ее информации, глава Суверенного совета Судана смог спастись во время покушения с использованием беспилотника. Инцидент произошел на церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке страны.С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в семь миллионов человек.В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html
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в мире, судан
В мире, Судан
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана

Sudan Tribune: на главу Суверенного совета Судана покушались с помощью дрона

© AFP 2024 / -Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AFP 2024 / -
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Архивное фото
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ДОХА, 31 июл — РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan Tribune.
По ее информации, глава Суверенного совета Судана смог спастись во время покушения с использованием беспилотника. Инцидент произошел на церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке страны.
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С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в семь миллионов человек.
В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
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