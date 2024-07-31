https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html

СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана

СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T10:28

2024-07-31T10:28

2024-07-31T16:57

в мире

судан

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ДОХА, 31 июл — РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan Tribune.По ее информации, глава Суверенного совета Судана смог спастись во время покушения с использованием беспилотника. Инцидент произошел на церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке страны.С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в семь миллионов человек.В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.

https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931385091.html

судан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан