https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:28
2024-07-31T10:28
2024-07-31T16:57
в мире
судан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963103614_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_b24ef497f48d29d9f760d1cf6b19708c.jpg
ДОХА, 31 июл — РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan Tribune.По ее информации, глава Суверенного совета Судана смог спастись во время покушения с использованием беспилотника. Инцидент произошел на церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке страны.С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в семь миллионов человек.В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.
https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931385091.html
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963103614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7287324f23e30602aadfe5ac6a4d56d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан
СМИ сообщили о покушении на главу Суверенного совета Судана
Sudan Tribune: на главу Суверенного совета Судана покушались с помощью дрона
ДОХА, 31 июл — РИА Новости.
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщила газета Sudan Tribune
.
По ее информации, глава Суверенного совета Судана
смог спастись во время покушения с использованием беспилотника. Инцидент произошел на церемонии выпуска военных студентов на одной из военных баз на востоке страны.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в семь миллионов человек.
В мае прошлого года в саудовской Джидде стороны конфликта провели переговоры, в результате которых пришли к соглашению о необходимости принять все меры, чтобы не причинять вред гражданскому населению в стране.