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СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции - РИА Новости, 31.07.2024
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09:37 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sud-1963090570.html
СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции
СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции - РИА Новости, 31.07.2024
СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции
В Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, сообщает... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T09:37
2024-07-31T09:37
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, сообщает "Коммерсантъ"."Дело рассматривает военный суд, поскольку господин Мурышов является генералом ФСБ", — говорится в материале.Журналисты указали, что Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.Подсудимые свою вину не признают, отметили в публикации.Басманный суд Москвы арестовал Мурышова 9 декабря 2022 года.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции

"Ъ": в Москве начался суд над генералом ФСБ Мурышовым по делу о коррупции

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Дело рассматривает военный суд, поскольку господин Мурышов является генералом ФСБ", — говорится в материале.
Журналисты указали, что Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.
Подсудимые свою вину не признают, отметили в публикации.
Басманный суд Москвы арестовал Мурышова 9 декабря 2022 года.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Москва
 
 
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