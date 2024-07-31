https://ria.ru/20240731/sud-1963090570.html

СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции

СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции - РИА Новости, 31.07.2024

СМИ: в Москве начался суд над генералом ФСБ по делу о коррупции

В Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, сообщает... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T09:37

2024-07-31T09:37

2024-07-31T09:37

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве начался суд по делу о взятке над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, боровшимся с коррупцией в Федеральной таможенной службе, сообщает "Коммерсантъ"."Дело рассматривает военный суд, поскольку господин Мурышов является генералом ФСБ", — говорится в материале.Журналисты указали, что Мурышов обвиняется в двух случаях получения взяток на суммы 1,4 миллиона рублей и 700 тысяч рублей. Кроме того, судебный процесс также начался над директором ООО "Вектор Фрахт" Дмитрием Нестеренко, обвиняемым в посредничестве.Подсудимые свою вину не признают, отметили в публикации.Басманный суд Москвы арестовал Мурышова 9 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20240311/prezident-1932330582.html

москва

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва