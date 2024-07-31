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Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом" - РИА Новости, 31.07.2024
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Ядерные технологии
 
14:29 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/subianto-1963189001.html
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом" - РИА Новости, 31.07.2024
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"
Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:29
2024-07-31T14:29
ядерные технологии
индонезия
прабово субианто
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам. "В сфере атомной энергетики с вашими учреждениями, такими как "Росатом", мы обсудили возможность сотрудничества в этой области. Мы обсуждали малые модульные реакторы, а также крупные реакторы", - сказал Субианто.
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html
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индонезия, прабово субианто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"

Избранный президент Индонезии Субианто обсудил сотрудничество с "Росатомом"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам.
"В сфере атомной энергетики с вашими учреждениями, такими как "Росатом", мы обсудили возможность сотрудничества в этой области. Мы обсуждали малые модульные реакторы, а также крупные реакторы", - сказал Субианто.
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Росатом" может построить в Индии еще шесть атомных блоков
9 июля, 12:21
 
Ядерные технологииИндонезияПрабово СубиантоВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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