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Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом" - РИА Новости, 31.07.2024
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"
Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:29
2024-07-31T14:29
2024-07-31T14:29
ядерные технологии
индонезия
прабово субианто
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам. "В сфере атомной энергетики с вашими учреждениями, такими как "Росатом", мы обсудили возможность сотрудничества в этой области. Мы обсуждали малые модульные реакторы, а также крупные реакторы", - сказал Субианто.
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, прабово субианто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Индонезия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"
Избранный президент Индонезии Субианто обсудил сотрудничество с "Росатомом"