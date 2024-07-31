https://ria.ru/20240731/subianto-1963189001.html

Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"

Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом" - РИА Новости, 31.07.2024

Глава Индонезии обсудил сотрудничество с "Росатомом"

Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:29

2024-07-31T14:29

2024-07-31T14:29

ядерные технологии

индонезия

прабово субианто

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам. "В сфере атомной энергетики с вашими учреждениями, такими как "Росатом", мы обсудили возможность сотрудничества в этой области. Мы обсуждали малые модульные реакторы, а также крупные реакторы", - сказал Субианто.

https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html

индонезия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

индонезия, прабово субианто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"