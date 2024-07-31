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Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике - РИА Новости, 31.07.2024
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14:22 31.07.2024 (обновлено: 15:49 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/subianto-1963186564.html
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике - РИА Новости, 31.07.2024
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике
Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:22
2024-07-31T15:49
индонезия
россия
прабово субианто
владимир путин
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы Москва активнее участвовала в экономике государства."Я провел переговоры с некоторыми представителями вашей промышленности. Мы открыты для того, чтобы Россия более активно участвовала в нашей экономике", - сказал Субианто.
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, москва
Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Москва
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике

Субианто: Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы Москва активнее участвовала в экономике государства.
"Я провел переговоры с некоторыми представителями вашей промышленности. Мы открыты для того, чтобы Россия более активно участвовала в нашей экономике", - сказал Субианто.
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ИндонезияРоссияПрабово СубиантоВладимир ПутинМосква
 
 
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