https://ria.ru/20240731/subianto-1963186564.html
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике - РИА Новости, 31.07.2024
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике
Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:22
2024-07-31T14:22
2024-07-31T15:49
индонезия
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прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы Москва активнее участвовала в экономике государства."Я провел переговоры с некоторыми представителями вашей промышленности. Мы открыты для того, чтобы Россия более активно участвовала в нашей экономике", - сказал Субианто.
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, москва
Индонезия, Россия, Прабово Субианто, Владимир Путин, Москва
Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике
Субианто: Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике