https://ria.ru/20240731/subianto-1963186564.html

Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике

Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике - РИА Новости, 31.07.2024

Индонезия открыта к более активному участию России в ее экономике

Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:22

2024-07-31T14:22

2024-07-31T15:49

индонезия

россия

прабово субианто

владимир путин

москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Избранный президент, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна открыта к тому, чтобы Москва активнее участвовала в экономике государства."Я провел переговоры с некоторыми представителями вашей промышленности. Мы открыты для того, чтобы Россия более активно участвовала в нашей экономике", - сказал Субианто.

https://ria.ru/20240731/subianto-1963192188.html

индонезия

россия

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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин, москва