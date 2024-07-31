https://ria.ru/20240731/subianto-1963182183.html
В Кремле начались переговоры Путина с избранным президентом Индонезии
В Кремле начались переговоры Путина с избранным президентом Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024
В Кремле начались переговоры Путина с избранным президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, который находится с визитом... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:12
2024-07-31T14:12
2024-07-31T15:06
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, который находится с визитом в Москве. "Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю, уже лично, вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу", — сказал российский лидер.Он напомнил, что Москву и Джакарту на протяжении десятилетий связывают очень давние дружеские отношения, а в следующем году исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между странами.Путин отметил, что "несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней", торгово-экономические связи двух стран развиваются успешно, а товарооборот за последние годы увеличился вдвое. Он назвал это хорошей тенденцией и выразил надежду, что такой тренд продолжится.Как указал глава государства, Россия готова и дальше наращивать поставки сельхозпродукции в Индонезию, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Он также добавил, что почти завершенный договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и азиатской республикой должен сыграть позитивную роль в развитии отношений.Путин выразил надежду, что под руководством Субианто все запланированное во взаимодействии Индонезии и России сохранится и приобретет новый импульс.В свою очередь, Субианто также указал на дружеские отношения между странами."Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной. <...> Я приехал сюда для того, чтобы подчеркнуть, что я намерен и хотел бы развивать наши отношения, когда я официально вступлю в должность", — сказал избранный президент.Он отметил, что сегодня провел "интенсивные переговоры" с первым заместителем премьер-министра России. Кроме того, политик встречался "со старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой"."И мы провели достаточно интенсивные переговоры за последние месяцы. Мы обсуждали дорожную карту на будущее", — рассказал он.Субианто также обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам.Избранный президент поддержал открытие генконсульства России на Бали. При этом, как добавил политик, в Джакарте полагают, что "Аэрофлот" сможет совершать прямые рейсы на остров.Кроме того, Субианто пригласил российскую делегацию на оборонную и промышленную выставку.С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров. Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.
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Встреча Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто
Путин встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, отметил, что страны связывают давние дружеские отношения. По словам президента России, торговые отношения развиваются успешно, товарооборот за последние годы вырос вдвое.
2024-07-31T14:12
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, индонезия, россия, киев, прабово субианто, владимир путин, юрий ушаков, оон
В мире, Индонезия, Россия, Киев, Прабово Субианто, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ООН
В Кремле начались переговоры Путина с избранным президентом Индонезии
В Кремле начались переговоры Путина с избранным президентом Индонезии Субианто
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проводит переговоры с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, который находится с визитом в Москве.
«
"Мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю, уже лично, вас с избранием на должность президента и хочу пожелать вам всего самого доброго в служении вашей стране и вашему народу", — сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве.
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Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве.
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Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом Владимиром Путиным.
3 из 3
Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве.
1 из 3
Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве.
2 из 3
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль на встречу с президентом Владимиром Путиным.
3 из 3
Он напомнил, что Москву и Джакарту на протяжении десятилетий связывают очень давние дружеские отношения, а в следующем году исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между странами.
Путин отметил, что "несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней", торгово-экономические связи двух стран развиваются успешно, а товарооборот за последние годы увеличился вдвое. Он назвал это хорошей тенденцией и выразил надежду, что такой тренд продолжится.
Как указал глава государства, Россия готова и дальше наращивать поставки сельхозпродукции в Индонезию, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Он также добавил, что почти завершенный договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и азиатской республикой должен сыграть позитивную роль в развитии отношений.
Путин выразил надежду, что под руководством Субианто все запланированное во взаимодействии Индонезии и России сохранится и приобретет новый импульс.
В свою очередь, Субианто также указал на дружеские отношения между странами.
«
"Как вам известно, мы рассматриваем Россию как большого друга нашей страны, я бы хотел продолжить поддерживать такого рода отношения с вашей страной. <...> Я приехал сюда для того, чтобы подчеркнуть, что я намерен и хотел бы развивать наши отношения, когда я официально вступлю в должность", — сказал избранный президент.
Он отметил, что сегодня провел "интенсивные переговоры" с первым заместителем премьер-министра России. Кроме того, политик встречался "со старшими должностными лицами, которые занимаются оборонной политикой".
«
"И мы провели достаточно интенсивные переговоры за последние месяцы. Мы обсуждали дорожную карту на будущее", — рассказал он.
Субианто также обсудил с представителями госкорпорации "Росатом" возможности сотрудничества в атомной отрасли, в том числе по крупным и малым модульным реакторам.
Избранный президент поддержал открытие генконсульства России на Бали. При этом, как добавил политик, в Джакарте полагают, что "Аэрофлот" сможет совершать прямые рейсы на остров.
Кроме того, Субианто пригласил российскую делегацию на оборонную и промышленную выставку.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков
, глава МИД Сергей Лавров
и первый вице-премьер Денис Мантуров
.
Субианто победил на февральских выборах в Индонезии. Его инаугурация состоится 20 октября.