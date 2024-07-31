https://ria.ru/20240731/su-25-1963065130.html

Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ

Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:22

2024-07-31T05:22

2024-07-31T05:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Сегодня получили задачу, выполнили взлет с оперативного аэродрома, полет к цели в составе пары на предельно малых высотах. Далее выполнили пуск неуправляемых ракет с кабрирования и уход от цели с маневрированием", – приводит ведомство слова лётчика Су-25 Максима. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, уточнили в МО РФ. Также Минобороны РФ показало видеоролик, где запечатлена подготовка самолёта к вылету и проверка его систем, взлёт и полёт на минимальной высоте, а также демонстрируется с разных ракурсов нанесение удара, манёвр и уход. Кроме того, показано попадание ракет по целям.

https://ria.ru/20240731/gruppirovka-1963063709.html

https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html

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россия, вооруженные силы украины, су-25