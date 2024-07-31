https://ria.ru/20240731/stroitelstvo-1963248915.html
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ - РИА Новости, 31.07.2024
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ
Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:27
2024-07-31T17:27
2024-07-31T17:27
ярославская область
ярославль
углич
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что в преддверии нового учебного года министерство образования Ярославской области подвело итоги реализации мероприятий по ключевым направлениям за первое полугодие 2024 года. "Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, 1 сентября свои двери для более чем тысячи ребят откроет новая образовательная организация – средняя школа №92 Ярославля", - говорится в сообщении областного правительства. По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в стадии строительства находятся корпус на 800 мест в Угличе и школа на 350 мест в поселке Заволжье Ярославского района. "В областном центре появятся две новые школы: на Московском проспекте на 1100 мест и на улице Большой Федоровской на 500 мест. В уже действующих школах нами ведется поступательная работа по улучшению материально-технической базы и повышению качества образовательного процесса", - сообщил региональный министр. Сообщается также, что в 2024 году в рамках реализации правительством области национального проекта "Образование" в регионе появятся 1310 новых мест дополнительного образования детей. Сейчас ведется поставка оборудования. В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Цифровая образовательная среда" новое, современное оборудование получили 39 школ Ярославской области. В настоящий момент образовательные организации региона проходят проверку готовности к новому учебному году. К приемке представлено 990 организаций, информирует правительство Ярославской области.
https://ria.ru/20240731/lyubim-1963240467.html
https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html
ярославль
углич
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, углич, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Углич, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что в преддверии нового учебного года министерство образования Ярославской области подвело итоги реализации мероприятий по ключевым направлениям за первое полугодие 2024 года.
"Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев
, 1 сентября свои двери для более чем тысячи ребят откроет новая образовательная организация – средняя школа №92 Ярославля", - говорится в сообщении областного правительства.
По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в стадии строительства находятся корпус на 800 мест в Угличе
и школа на 350 мест в поселке Заволжье Ярославского района
.
"В областном центре появятся две новые школы: на Московском проспекте на 1100 мест и на улице Большой Федоровской на 500 мест. В уже действующих школах нами ведется поступательная работа по улучшению материально-технической базы и повышению качества образовательного процесса", - сообщил региональный министр.
Сообщается также, что в 2024 году в рамках реализации правительством области национального проекта "Образование" в регионе появятся 1310 новых мест дополнительного образования детей. Сейчас ведется поставка оборудования. В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Цифровая образовательная среда" новое, современное оборудование получили 39 школ Ярославской области.
В настоящий момент образовательные организации региона проходят проверку готовности к новому учебному году. К приемке представлено 990 организаций, информирует правительство Ярославской области.