https://ria.ru/20240731/stroitelstvo-1963248915.html

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ - РИА Новости, 31.07.2024

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ

Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства,... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:27

2024-07-31T17:27

2024-07-31T17:27

ярославская область

ярославль

углич

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что в преддверии нового учебного года министерство образования Ярославской области подвело итоги реализации мероприятий по ключевым направлениям за первое полугодие 2024 года. "Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, 1 сентября свои двери для более чем тысячи ребят откроет новая образовательная организация – средняя школа №92 Ярославля", - говорится в сообщении областного правительства. По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в стадии строительства находятся корпус на 800 мест в Угличе и школа на 350 мест в поселке Заволжье Ярославского района. "В областном центре появятся две новые школы: на Московском проспекте на 1100 мест и на улице Большой Федоровской на 500 мест. В уже действующих школах нами ведется поступательная работа по улучшению материально-технической базы и повышению качества образовательного процесса", - сообщил региональный министр. Сообщается также, что в 2024 году в рамках реализации правительством области национального проекта "Образование" в регионе появятся 1310 новых мест дополнительного образования детей. Сейчас ведется поставка оборудования. В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Цифровая образовательная среда" новое, современное оборудование получили 39 школ Ярославской области. В настоящий момент образовательные организации региона проходят проверку готовности к новому учебному году. К приемке представлено 990 организаций, информирует правительство Ярославской области.

https://ria.ru/20240731/lyubim-1963240467.html

https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html

ярославль

углич

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, углич, михаил евраев