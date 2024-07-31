Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:27 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/stroitelstvo-1963248915.html
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ - РИА Новости, 31.07.2024
В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ
Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:27
2024-07-31T17:27
ярославская область
ярославль
углич
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что в преддверии нового учебного года министерство образования Ярославской области подвело итоги реализации мероприятий по ключевым направлениям за первое полугодие 2024 года. "Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, 1 сентября свои двери для более чем тысячи ребят откроет новая образовательная организация – средняя школа №92 Ярославля", - говорится в сообщении областного правительства. По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в стадии строительства находятся корпус на 800 мест в Угличе и школа на 350 мест в поселке Заволжье Ярославского района. "В областном центре появятся две новые школы: на Московском проспекте на 1100 мест и на улице Большой Федоровской на 500 мест. В уже действующих школах нами ведется поступательная работа по улучшению материально-технической базы и повышению качества образовательного процесса", - сообщил региональный министр. Сообщается также, что в 2024 году в рамках реализации правительством области национального проекта "Образование" в регионе появятся 1310 новых мест дополнительного образования детей. Сейчас ведется поставка оборудования. В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Цифровая образовательная среда" новое, современное оборудование получили 39 школ Ярославской области. В настоящий момент образовательные организации региона проходят проверку готовности к новому учебному году. К приемке представлено 990 организаций, информирует правительство Ярославской области.
https://ria.ru/20240731/lyubim-1963240467.html
https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html
ярославль
углич
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, углич, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Углич, Михаил Евраев

В правительстве Ярославской области рассказали о строительстве школ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Новая школа 1 сентября откроет свои двери для более чем тысячи детей в Ярославле, еще ряд учебных организаций в регионе находятся в стадии строительства, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что в преддверии нового учебного года министерство образования Ярославской области подвело итоги реализации мероприятий по ключевым направлениям за первое полугодие 2024 года.
Строительство очистных под Любимом в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Очистные сооружения построят до конца года в Любиме Ярославской области
Вчера, 16:56
"Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, 1 сентября свои двери для более чем тысячи ребят откроет новая образовательная организация – средняя школа №92 Ярославля", - говорится в сообщении областного правительства.
По словам министра образования Ярославской области Ирины Лободы, в стадии строительства находятся корпус на 800 мест в Угличе и школа на 350 мест в поселке Заволжье Ярославского района.
"В областном центре появятся две новые школы: на Московском проспекте на 1100 мест и на улице Большой Федоровской на 500 мест. В уже действующих школах нами ведется поступательная работа по улучшению материально-технической базы и повышению качества образовательного процесса", - сообщил региональный министр.
Сообщается также, что в 2024 году в рамках реализации правительством области национального проекта "Образование" в регионе появятся 1310 новых мест дополнительного образования детей. Сейчас ведется поставка оборудования. В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Цифровая образовательная среда" новое, современное оборудование получили 39 школ Ярославской области.
В настоящий момент образовательные организации региона проходят проверку готовности к новому учебному году. К приемке представлено 990 организаций, информирует правительство Ярославской области.
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Ярославская госжилинспекция проверила 15 тысяч многоквартирных домов
Вчера, 15:08
 
Ярославская областьЯрославльУгличМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала