https://ria.ru/20240731/strategiya-1963060285.html

"В ближайшие месяцы": раскрыты планы НАТО в отношении России

"В ближайшие месяцы": раскрыты планы НАТО в отношении России - РИА Новости, 31.07.2024

"В ближайшие месяцы": раскрыты планы НАТО в отношении России

НАТО намерена разработать новую стратегию в отношении России, об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T03:17

2024-07-31T03:17

2024-07-31T03:44

россия

европа

сша

дмитрий песков

нато

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. НАТО намерена разработать новую стратегию в отношении России, об этом заявил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен."НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России", — заявил дипломат, чьи слова приводит телеканал NTD.По мнению О'Брайена, эта стратегия должна объединить всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией.В Вашингтоне 9-11 июля состоялся очередной саммит НАТО. На повестке были три основные темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал итоги саммита НАТО угрожающими для России.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240730/rossiya-1963026965.html

https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, европа, сша, дмитрий песков, нато, в мире