https://ria.ru/20240731/storonniki-1963053663.html
Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе
Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе - РИА Новости, 31.07.2024
Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро собрались у президентского дворца в центре Каракаса, чтобы поддержать итоги выборов главы Венесуэлы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:35
2024-07-31T01:35
2024-07-31T02:13
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КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Сторонники Николаса Мадуро собрались у президентского дворца в центре Каракаса, чтобы поддержать итоги выборов главы Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.Прийти на митинг людям не помешал даже сильный дождь, который ранее обрушился на столицу.Люди танцуют, поют песни в поддержку Мадуро."Мы вышли на манифестацию, чтобы защитить демократию, мир, наши голоса, потому что мы голосовали за Николаса Мадуро, и наши голоса требуют уважения", — сказал РИА Новости профсоюзный лидер Хосе Кихада. В настоящее время ситуация в центре Каракаса нормализовалась. Перекрытый накануне протестующими проспект Вооруженных сил свободен, а на месте стычек с правоохранителями — остатки несгоревшего мусора и камни. На ключевых перекрестках расположились отряды полиции в экипировке для беспорядков, встречаются водомёты и бронетехника.Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль — распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo — периодически доносится с разных сторон. Заведения и магазины также закрыты, но обстановка спокойная — на тротуарах обычные пешеходы и уборщики мусора.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек. Правительство Венесуэлы обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240730/karakas-1963000701.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе
Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе
КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Сторонники Николаса Мадуро собрались у президентского дворца в центре Каракаса, чтобы поддержать итоги выборов главы Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Прийти на митинг людям не помешал даже сильный дождь, который ранее обрушился на столицу.
Люди танцуют, поют песни в поддержку Мадуро.
«
"Мы вышли на манифестацию, чтобы защитить демократию, мир, наши голоса, потому что мы голосовали за Николаса Мадуро, и наши голоса требуют уважения", — сказал РИА Новости профсоюзный лидер Хосе Кихада.
В настоящее время ситуация в центре Каракаса нормализовалась. Перекрытый накануне протестующими проспект Вооруженных сил свободен, а на месте стычек с правоохранителями — остатки несгоревшего мусора и камни. На ключевых перекрестках расположились отряды полиции в экипировке для беспорядков, встречаются водомёты и бронетехника.
Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль — распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo — периодически доносится с разных сторон. Заведения и магазины также закрыты, но обстановка спокойная — на тротуарах обычные пешеходы и уборщики мусора.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов.
В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек. Правительство Венесуэлы обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.