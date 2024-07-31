https://ria.ru/20240731/storonniki-1963053663.html

Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе

Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе - РИА Новости, 31.07.2024

Сторонники Мадуро собрались у президентского дворца в Каракасе

Сторонники Николаса Мадуро собрались у президентского дворца в центре Каракаса, чтобы поддержать итоги выборов главы Венесуэлы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:35

2024-07-31T01:35

2024-07-31T02:13

в мире

венесуэла

каракас

москва

николас мадуро

дмитрий песков

выборы президента венесуэлы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962609685_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_8bb90abba7690d01bed23d81627e7b15.jpg

КАРАКАС, 31 июл - РИА Новости. Сторонники Николаса Мадуро собрались у президентского дворца в центре Каракаса, чтобы поддержать итоги выборов главы Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.Прийти на митинг людям не помешал даже сильный дождь, который ранее обрушился на столицу.Люди танцуют, поют песни в поддержку Мадуро."Мы вышли на манифестацию, чтобы защитить демократию, мир, наши голоса, потому что мы голосовали за Николаса Мадуро, и наши голоса требуют уважения", — сказал РИА Новости профсоюзный лидер Хосе Кихада. В настоящее время ситуация в центре Каракаса нормализовалась. Перекрытый накануне протестующими проспект Вооруженных сил свободен, а на месте стычек с правоохранителями — остатки несгоревшего мусора и камни. На ключевых перекрестках расположились отряды полиции в экипировке для беспорядков, встречаются водомёты и бронетехника.Стрельба больше не слышна, хотя грохот кастрюль — распространенной в регионе формы мирного протеста, cacerolazo — периодически доносится с разных сторон. Заведения и магазины также закрыты, но обстановка спокойная — на тротуарах обычные пешеходы и уборщики мусора.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые забросали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек. Правительство Венесуэлы обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве призвали венесуэльскую оппозицию признать поражение на выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240730/karakas-1963000701.html

https://ria.ru/20240730/vizit-1962968678.html

https://ria.ru/20240730/karakas-1962818127.html

венесуэла

каракас

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, выборы президента венесуэлы — 2024