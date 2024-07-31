https://ria.ru/20240731/standart--1963213353.html
Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества
Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества - РИА Новости, 31.07.2024
Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества
К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:25
2024-07-31T15:25
2024-07-31T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850399566_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b3ac4067aed65b3c9c3386c949673f13.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru.Эти поликлиники достигли базового уровня проекта, из них 115 – детские. В 2024 году тиражирование стандарта распространится на 263 объекта. Всего их 413.Отмечается, что благодаря реализации проекта в медучреждениях региона улучшаются условия для пациентов и медиков. Так, диспансеризацию теперь можно пройти за два часа, а процедуру забора крови – за 10 минут. Для удобства результаты анализов направляются в личный кабинет пациента.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850399566_181:0:2000:1364_1920x0_80_0_0_ed9c13ab84ed0deec06cf0968805887d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)