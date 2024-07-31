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Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества - РИА Новости, 31.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:25 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/standart--1963213353.html
Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества
Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества - РИА Новости, 31.07.2024
Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества
К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:25
2024-07-31T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru.Эти поликлиники достигли базового уровня проекта, из них 115 – детские. В 2024 году тиражирование стандарта распространится на 263 объекта. Всего их 413.Отмечается, что благодаря реализации проекта в медучреждениях региона улучшаются условия для пациентов и медиков. Так, диспансеризацию теперь можно пройти за два часа, а процедуру забора крови – за 10 минут. Для удобства результаты анализов направляются в личный кабинет пациента.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru.
Эти поликлиники достигли базового уровня проекта, из них 115 – детские. В 2024 году тиражирование стандарта распространится на 263 объекта. Всего их 413.
Отмечается, что благодаря реализации проекта в медучреждениях региона улучшаются условия для пациентов и медиков. Так, диспансеризацию теперь можно пройти за два часа, а процедуру забора крови – за 10 минут. Для удобства результаты анализов направляются в личный кабинет пациента.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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