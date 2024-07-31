https://ria.ru/20240731/standart--1963213353.html

Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества

Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества - РИА Новости, 31.07.2024

Более 280 поликлиник Подмосковья привели к единому стандарту качества

К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:25

2024-07-31T15:25

2024-07-31T15:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. К этому дню 282 медицинских учреждения Московской области привели к единому стандарту качества по программе "Поликлиника. Перезагрузка", сообщил 360.ru.Эти поликлиники достигли базового уровня проекта, из них 115 – детские. В 2024 году тиражирование стандарта распространится на 263 объекта. Всего их 413.Отмечается, что благодаря реализации проекта в медучреждениях региона улучшаются условия для пациентов и медиков. Так, диспансеризацию теперь можно пройти за два часа, а процедуру забора крови – за 10 минут. Для удобства результаты анализов направляются в личный кабинет пациента.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)