США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом
Белый дом: США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан, которых якобы "незаконно удерживают" в других странах, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"С самого начала работы этой администрации мы продолжаем активно работать над вызволением американских граждан, которых незаконно удерживают в других странах", - сказал Кирби, комментируя спекуляции в СМИ о возможности обмена между США и Россией.
Представитель Белого дома подчеркнул при этом, что президент США Джо Байден "лично уделяет пристальное внимание данному вопросу".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.