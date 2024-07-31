https://ria.ru/20240731/ssha-1963307807.html

США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом

США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.07.2024

США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом

США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан, которых якобы "незаконно удерживают" в других странах, заявил в среду официальный представитель РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T21:38

2024-07-31T21:38

2024-07-31T21:38

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан, которых якобы "незаконно удерживают" в других странах, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "С самого начала работы этой администрации мы продолжаем активно работать над вызволением американских граждан, которых незаконно удерживают в других странах", - сказал Кирби, комментируя спекуляции в СМИ о возможности обмена между США и Россией. Представитель Белого дома подчеркнул при этом, что президент США Джо Байден "лично уделяет пристальное внимание данному вопросу". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html

https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963236276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, джон кирби, александр винник, джо байден