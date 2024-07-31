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США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.07.2024
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21:38 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/ssha-1963307807.html
США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом
США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.07.2024
США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом
США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан, которых якобы "незаконно удерживают" в других странах, заявил в среду официальный представитель РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T21:38
2024-07-31T21:38
в мире
россия
сша
джон кирби
александр винник
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан, которых якобы "незаконно удерживают" в других странах, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "С самого начала работы этой администрации мы продолжаем активно работать над вызволением американских граждан, которых незаконно удерживают в других странах", - сказал Кирби, комментируя спекуляции в СМИ о возможности обмена между США и Россией. Представитель Белого дома подчеркнул при этом, что президент США Джо Байден "лично уделяет пристальное внимание данному вопросу". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США. По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
https://ria.ru/20240731/posolstvo-1963236276.html
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в мире, россия, сша, джон кирби, александр винник, джо байден
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Александр Винник, Джо Байден
США продолжают работать над "вызволением" своих граждан, заявил Белый дом

Белый дом: США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США продолжают активно работать над "вызволением" своих граждан, которых якобы "незаконно удерживают" в других странах, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"С самого начала работы этой администрации мы продолжаем активно работать над вызволением американских граждан, которых незаконно удерживают в других странах", - сказал Кирби, комментируя спекуляции в СМИ о возможности обмена между США и Россией.
Тюрьма в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
Вчера, 16:41
Представитель Белого дома подчеркнул при этом, что президент США Джо Байден "лично уделяет пристальное внимание данному вопросу".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными. Посольство России в Вашингтоне также заявило РИА Новости, что не комментирует спекуляции о якобы готовящемся обмене заключенными между РФ и США.
По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан РФ, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США. Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказавшись раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его подзащитный всё еще находится под стражей. Граждане России, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему находятся под стражей в США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В посольстве России в США не прокомментировали возможный обмен заключенными
Вчера, 16:42
 
В миреРоссияСШАДжон КирбиАлександр ВинникДжо Байден
 
 
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