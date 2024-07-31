Рейтинг@Mail.ru
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 31.07.2024 (обновлено: 15:52 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/ssha-1963212395.html
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране
Запад перешел все возможные границы на международной арене и теперь находится на грани полного краха, заявил американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:22
2024-07-31T15:52
в мире
израиль
иран
сша
исмаил хания
джексон хинкл
ллойд остин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад перешел все возможные границы на международной арене и теперь находится на грани полного краха, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Израиль бомбит мирное население Бейрута, Израиль убивает (главу ХАМАС Исмаила. — Прим. ред.) Ханию в Иране, США отправляют F16 на Украину. &lt;…&gt; Попытка убийства Трампа, Байден выбыл из гонки. Запад пересек все красные линии и находится на грани краха", — написал журналист в социальной сети X.В среду ХАМАС сообщил о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заверило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля, в свою очередь, сказали, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, это может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию, предупредил он.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958403658.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:44:2502:1921_1920x0_80_0_0_d108c1bb9d8aa24e5d2bdb03dc0aacac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, джексон хинкл, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, США, Исмаил Хания, Джексон Хинкл, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране

Журналист из США Хинкл заявил о приближении краха Запада после убийства Хании

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад перешел все возможные границы на международной арене и теперь находится на грани полного краха, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
«
"Израиль бомбит мирное население Бейрута, Израиль убивает (главу ХАМАС Исмаила. — Прим. ред.) Ханию в Иране, США отправляют F16 на Украину. <…> Попытка убийства Трампа, Байден выбыл из гонки. Запад пересек все красные линии и находится на грани краха", — написал журналист в социальной сети X.
В среду ХАМАС сообщил о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заверило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля, в свою очередь, сказали, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, это может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию, предупредил он.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Американский блогер допустил возможность гражданской войны в США
9 июля, 05:58
 
В миреИзраильИранСШАИсмаил ХанияДжексон ХинклЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала