https://ria.ru/20240731/ssha-1963212395.html

"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране

"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране - РИА Новости, 31.07.2024

"Они на грани". В США сделали неожиданное заявление после удара в Тегеране

Запад перешел все возможные границы на международной арене и теперь находится на грани полного краха, заявил американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:22

2024-07-31T15:22

2024-07-31T15:52

в мире

израиль

иран

сша

исмаил хания

джексон хинкл

ллойд остин

хамас

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад перешел все возможные границы на международной арене и теперь находится на грани полного краха, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Израиль бомбит мирное население Бейрута, Израиль убивает (главу ХАМАС Исмаила. — Прим. ред.) Ханию в Иране, США отправляют F16 на Украину. <…> Попытка убийства Трампа, Байден выбыл из гонки. Запад пересек все красные линии и находится на грани краха", — написал журналист в социальной сети X.В среду ХАМАС сообщил о гибели главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заверило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля, в свою очередь, сказали, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, это может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию, предупредил он.

https://ria.ru/20240709/ssha-1958403658.html

израиль

иран

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