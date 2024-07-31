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Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах - РИА Новости, 31.07.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:44 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sportsmeny-1963237001.html
Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах
Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах - РИА Новости, 31.07.2024
Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах
Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:44
2024-07-31T16:44
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году, сообщает правительство Ярославской области. "Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году. Также в копилке региона – более 350 медалей различного достоинства, которые завоевали ярославские спортсмены в этом году на соревнованиях всероссийского уровня", - говорится в сообщении областного правительства. Сообщается, что в регионе под контролем правительства области создают современную материально-техническую базу, где могут заниматься любители спорта и профессионалы. "В этом году мы реализуем масштабные проекты. В Ярославле строим уникальный объект – волейбольный центр, который будет вмещать 5 тысяч человек. Он очень важен для области и станет самым современным волейбольным центром страны. В Тутаеве возводим ледовую арену, параллельно начали и долгожданную реконструкцию стадиона "Лазурный", - отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. По ее словам, работы по обновлению и созданию новой инфраструктуры много. Реализацию каждого объекта держит на контроле губернатор Ярославской области Михаил Евраев, подчеркнула зампред областного правительства. Министр спорта и молодежной политики Ярославской области Денис Салтыков отметил, что в регионе проводят мероприятия по Всероссийскому комплексу ГТО. С начала года к этому проекту присоединились более 18 тысяч участников, которые уже приступили к выполнению нормативов, более четырех тысяч из них завершили испытания и получили знаки отличия.
https://ria.ru/20240420/sport-1941258745.html
https://rsport.ria.ru/20240730/patrushev-1962922985.html
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ярославская область, ярославль, тутаев, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Тутаев, Михаил Евраев

Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах

© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской областиКомплекс для пляжного волейбола в строящемся волейбольном центре Ярославля
Комплекс для пляжного волейбола в строящемся волейбольном центре Ярославля - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской области
Комплекс для пляжного волейбола в строящемся волейбольном центре Ярославля
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году, сообщает правительство Ярославской области.
"Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году. Также в копилке региона – более 350 медалей различного достоинства, которые завоевали ярославские спортсмены в этом году на соревнованиях всероссийского уровня", - говорится в сообщении областного правительства.
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Сообщается, что в регионе под контролем правительства области создают современную материально-техническую базу, где могут заниматься любители спорта и профессионалы.
«
"В этом году мы реализуем масштабные проекты. В Ярославле строим уникальный объект – волейбольный центр, который будет вмещать 5 тысяч человек. Он очень важен для области и станет самым современным волейбольным центром страны. В Тутаеве возводим ледовую арену, параллельно начали и долгожданную реконструкцию стадиона "Лазурный", - отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
По ее словам, работы по обновлению и созданию новой инфраструктуры много. Реализацию каждого объекта держит на контроле губернатор Ярославской области Михаил Евраев, подчеркнула зампред областного правительства.
Министр спорта и молодежной политики Ярославской области Денис Салтыков отметил, что в регионе проводят мероприятия по Всероссийскому комплексу ГТО. С начала года к этому проекту присоединились более 18 тысяч участников, которые уже приступили к выполнению нормативов, более четырех тысяч из них завершили испытания и получили знаки отличия.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльТутаевМихаил Евраев
 
 
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