https://ria.ru/20240731/sportsmeny-1963237001.html

Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах

Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах - РИА Новости, 31.07.2024

Ярославские спортсмены взяли более 100 медалей на международных турнирах

Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:44

2024-07-31T16:44

2024-07-31T16:44

ярославская область

ярославская область

ярославль

тутаев

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963236064_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_415c66defa9b4f66be3ccd27dd98291f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году, сообщает правительство Ярославской области. "Ярославские спортсмены завоевали более 100 медалей на международных турнирах в этом году. Также в копилке региона – более 350 медалей различного достоинства, которые завоевали ярославские спортсмены в этом году на соревнованиях всероссийского уровня", - говорится в сообщении областного правительства. Сообщается, что в регионе под контролем правительства области создают современную материально-техническую базу, где могут заниматься любители спорта и профессионалы. "В этом году мы реализуем масштабные проекты. В Ярославле строим уникальный объект – волейбольный центр, который будет вмещать 5 тысяч человек. Он очень важен для области и станет самым современным волейбольным центром страны. В Тутаеве возводим ледовую арену, параллельно начали и долгожданную реконструкцию стадиона "Лазурный", - отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. По ее словам, работы по обновлению и созданию новой инфраструктуры много. Реализацию каждого объекта держит на контроле губернатор Ярославской области Михаил Евраев, подчеркнула зампред областного правительства. Министр спорта и молодежной политики Ярославской области Денис Салтыков отметил, что в регионе проводят мероприятия по Всероссийскому комплексу ГТО. С начала года к этому проекту присоединились более 18 тысяч участников, которые уже приступили к выполнению нормативов, более четырех тысяч из них завершили испытания и получили знаки отличия.

https://ria.ru/20240420/sport-1941258745.html

https://rsport.ria.ru/20240730/patrushev-1962922985.html

ярославская область

ярославль

тутаев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, ярославль, тутаев, михаил евраев