https://ria.ru/20240731/spetsoperatsiya-1963263009.html

Спецоперация, 31 июля: крупные потери ВСУ и новые выплаты контрактникам

Спецоперация, 31 июля: крупные потери ВСУ и новые выплаты контрактникам - РИА Новости, 31.07.2024

Спецоперация, 31 июля: крупные потери ВСУ и новые выплаты контрактникам

О новых выплатах российским контрактникам, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T18:30

2024-07-31T18:30

2024-07-31T18:56

специальная военная операция на украине

украина

китай

россия

вячеслав гладков

василий прозоров

ван и (политик)

обсе

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. О новых выплатах российским контрактникам, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВСУ потеряли более двух тысяч человекСовокупные потери украинских войск за сутки составили до 2130 человек, следует из сводки Минобороны России, опубликованной в среду. Среди уничтоженной техники — очередной танк Leopard и САУ Paladin. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили в зоне спецоперации два реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 42 беспилотных летательных аппарата. Украина за два года спецоперации потеряла костяк опытных военных и испытывает проблемы с качеством мобилизованных, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, если Украина будет все жестче проводить мобилизацию, то люди там не закончатся еще долго. Прозоров считает, что достаточно проанализировать онлайн-камеры Одессы, Киева или Львова и можно увидеть, что народу на улицах этих городов много. Он привел в качестве примера похороны Ирины Фарион, на которые, по его словам, пришли сотни мужчин призывного возраста. Пострадало жилье и электроснабжениеУкраинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155-мм примерно за четыре часа, сообщило представительство ДНР в СЦКК. ВСУ за сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников десять районов Белгородской области более 80 раз, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Восемь беспилотников ВСУ также атаковали села Новопетровка и Илек-Пеньковка в Белгородской области, пострадавших нет, электроснабжение временно отключалось в семи населенных пунктах.Гладков также написал Telegram-канале, что утром два населенных пункта подверглись атакам украинских дронов. В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, после атак четырех FPV-дронов и двух БПЛА осколками посечены социальный объект, три частных дома и три автомобиля. Многоэтажный жилой дом в белгородском Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ, заявил губернатор. Также повреждения получила линия электропередач. Электроснабжение временно отсутствует в семи поселках.Кроме того, работник заправки получил ранение в Курской области в среду при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА. Мужчину доставили в больницу и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Задержан и будет осужденУроженцу Украины, задержанному в Смоленской области, грозит до семи лет лишения свободы за призывы к россиянам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщило управление ФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). В сообщении говорится, что мужчина на принадлежащих ему интернет-площадках выступал резко против проведения спецоперации и призывал российских военных сложить оружие, вступив далее в вооруженные формирования, признанные в России террористическими. К тому же, как добавили в ведомстве, мужчина распространял в своих публикациях фейковую информацию о Вооруженных силах России, в частности, о военнослужащих. На законодательном уровнеВладимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие СВО с 1 августа по 31 декабря, в размере 400 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. Регионы после рекомендации президента начали повышать единовременные выплаты участникам СВО, заключающим контракт. Об увеличении выплат до 500 тысяч уже отчитались власти Чувашии и Саратовской области. В Красноярском крае и Удмуртии региональная выплата теперь составит 400 тысяч, а в Липецкой области — 600 тысяч. В Кабардино-Балкарии заключившим контракт заплатят 1,1 миллиона, а в Башкирии — 1,2 миллиона рублей. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал признать утратившим силу постановление о принятии закона об ответственности за ношение гаджетов бойцами в зоне СВО, документ доступен в базе данных верхней палаты Федерального собрания. Согласно поправкам, которые предлагает комитет, в документе планируется уточнить, что положение о возможности дисциплинарного ареста за ношение гаджетов в ходе выполнения задач на СВО "не распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц в случае, если указанные электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей". Урегулирование конфликтаПекин готов поддерживать контакты с Украиной по вопросам двусторонних обменов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя возможность визита министра иностранных дел Китая Ван И в Киев. Ранее официальный представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что власти Украины пригласили главу МИД Китая Ван И посетить Киев, чтобы провести более глубокие двусторонние переговоры по ряду вопросов. Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, так как сил и средств противостоять российским войскам у нее нет, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, события на Ближнем Востоке, выборы в США, происходящее на самой Украине — недовольство народа тем, что происходит, очень большие потери, отсутствие ресурса для того, чтобы остановить российскую армию — это все в совокупности сделает свое дело. Алаудинов считает, что Украина вынуждена будет это сделать, потому что "дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств для того, чтобы нам противостоять". ОБСЕ знает, но молчитРоссийская сторона возмущена тем, что несмотря на свои неоднократные призывы руководство ОБСЕ, включая мальтийское действующее председательство, генсекретаря и профильные институты, замалчивает тему преступлений украинских неонацистов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, это происходит из-за корыстных политических мотивов. Лукашевич также отметил роль Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, "которое вместо решения реальных проблем включилось в информационно-пропагандистскую войну западных стран против России в целях очернения действий наших военнослужащих, борющихся с проявлениями неонацизма на Украине". Кроме того, дипломат напомнил, что в ОБСЕ действует ряд обязательств по борьбе с неонацизмом.

https://ria.ru/20240731/idnes-1963204638.html

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https://ria.ru/20240731/ukraina-1963234983.html

https://ria.ru/20240731/vsu-1963188868.html

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Задержание гражданина Украины Сергея Кармазина Суд приговорил к 25 годам колонии гражданина Украины Сергея Кармазина, который по заданию СБУ поджег два шкафа сигнализации на Московской ж/д. Украинские спецслужбы завербовали Кармазина в Польше, а подготовку он проходил в Латвии, сообщило УФСБ. 2024-07-31T18:30 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, китай, россия, вячеслав гладков, василий прозоров, ван и (политик), обсе, вооруженные силы украины, служба безопасности украины