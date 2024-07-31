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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:02
2024-07-31T16:02
2024-07-31T16:08
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 31 июля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили восемь контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены восемь складов боеприпасов, 143 района скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 42 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28734 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 1393 реактивные системы залпового огня, 16732 танка и другие бронемашины, 12597 орудий полевой артиллерии и 24225 единиц автомобильной техники.
россия
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луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 31 июля 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отбили восемь контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Краснолиманском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены восемь складов боеприпасов, 143 района скопления живой силы и техники противника. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 42 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 631 самолет, 278 вертолетов, 28734 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 1393 реактивные системы залпового огня, 16732 танка и другие бронемашины, 12597 орудий полевой артиллерии и 24225 единиц автомобильной техники.