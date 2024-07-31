Более 250 человек спасли специалисты Московского авиацентра за полгода
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасатели Московского авиационного центра после тренировки по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС
Спасатели Московского авиационного центра после тренировки по спасению пострадавших из труднодоступного района с использованием вертолета Ка-32А11ВС. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 250 человек спасли специалисты Московского авиационного центра за прошедшие полгода, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что только за январь - июнь этого года специалисты авиацентра спасли 254 человека, в том числе оперативно доставили в медучреждения 123 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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"В настоящее время в МАЦ работают свыше 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - санитарные и пожарные вертолеты, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. Два года назад на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.