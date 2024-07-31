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Более 250 человек спасли специалисты Московского авиацентра за полгода

Более 250 человек спасли специалисты Московского авиацентра за полгода - РИА Новости, 31.07.2024

Более 250 человек спасли специалисты Московского авиацентра за полгода

Более 250 человек спасли специалисты Московского авиационного центра за прошедшие полгода, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T12:43

2024-07-31T12:43

2024-07-31T12:43

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москва

петр бирюков

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московский авиационный центр (мац)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 250 человек спасли специалисты Московского авиационного центра за прошедшие полгода, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что только за январь - июнь этого года специалисты авиацентра спасли 254 человека, в том числе оперативно доставили в медучреждения 123 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "В настоящее время в МАЦ работают свыше 350 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра - санитарные и пожарные вертолеты, по скорости реагирования им нет равных: в среднем 10-15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. Два года назад на базе МАЦ открылся собственный учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

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Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, московский авиационный центр (мац), городское хозяйство москвы, гочсипб