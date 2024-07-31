В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости
Сенатор Перминов назвал удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар Израиля по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости, регион близок к конфликту, нужно использовать любую возможность для переговоров, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
"Удар израильской военной машины по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости. Несправедливый и ничем не обоснованный", - сказал Перминов.
По его словам, спираль войны на Ближнем Востоке закручивается. Регион "хаотизируется и близок к конфликту с возможным участием огромного количества стран", отметил сенатор.
"Это полномасштабный кризис и его надо останавливать, используя любую возможность для переговоров", - заключил Перминов.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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