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В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости - РИА Новости, 31.07.2024
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01:38 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/sovfedja-1963054010.html
В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости
В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости - РИА Новости, 31.07.2024
В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости
Удар Израиля по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости, регион близок к конфликту, нужно использовать любую возможность для переговоров, сказал РИА... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T01:38
2024-07-31T01:38
в мире
израиль
ближний восток
бейрут
сергей перминов
хезболла
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар Израиля по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости, регион близок к конфликту, нужно использовать любую возможность для переговоров, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов. "Удар израильской военной машины по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости. Несправедливый и ничем не обоснованный", - сказал Перминов. По его словам, спираль войны на Ближнем Востоке закручивается. Регион "хаотизируется и близок к конфликту с возможным участием огромного количества стран", отметил сенатор. "Это полномасштабный кризис и его надо останавливать, используя любую возможность для переговоров", - заключил Перминов. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240730/izrail-1963018265.html
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ближний восток
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в мире, израиль, ближний восток, бейрут, сергей перминов, хезболла
В мире, Израиль, Ближний Восток, Бейрут, Сергей Перминов, Хезболла
В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости

Сенатор Перминов назвал удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар Израиля по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости, регион близок к конфликту, нужно использовать любую возможность для переговоров, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
"Удар израильской военной машины по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости. Несправедливый и ничем не обоснованный", - сказал Перминов.
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По его словам, спираль войны на Ближнем Востоке закручивается. Регион "хаотизируется и близок к конфликту с возможным участием огромного количества стран", отметил сенатор.
"Это полномасштабный кризис и его надо останавливать, используя любую возможность для переговоров", - заключил Перминов.
Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильБлижний ВостокБейрутСергей ПерминовХезболла
 
 
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