https://ria.ru/20240731/sovfedja-1963054010.html

В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости

В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости - РИА Новости, 31.07.2024

В Совфеде назвали удар Израиля по Бейруту актом первобытной жестокости

Удар Израиля по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости, регион близок к конфликту, нужно использовать любую возможность для переговоров, сказал РИА... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:38

2024-07-31T01:38

2024-07-31T01:38

в мире

израиль

ближний восток

бейрут

сергей перминов

хезболла

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Удар Израиля по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости, регион близок к конфликту, нужно использовать любую возможность для переговоров, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов. "Удар израильской военной машины по Бейруту - очередной акт первобытной жестокости. Несправедливый и ничем не обоснованный", - сказал Перминов. По его словам, спираль войны на Ближнем Востоке закручивается. Регион "хаотизируется и близок к конфликту с возможным участием огромного количества стран", отметил сенатор. "Это полномасштабный кризис и его надо останавливать, используя любую возможность для переговоров", - заключил Перминов. Южный пригород Бейрута во вторник подвергся авиаударам со стороны Израиля, в результате погибла женщина, пострадали не менее 68 человек. В Армии обороны Израиля подтвердили, что атака по ливанской столице произошла с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", по данным ЦАХАЛ, ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240730/izrail-1963018265.html

https://ria.ru/20240730/bomboubezhischa-1963041735.html

израиль

ближний восток

бейрут

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в мире, израиль, ближний восток, бейрут, сергей перминов, хезболла