https://ria.ru/20240731/sochi-1963217970.html

На экс-советника мэра Сочи завели дело за продажу мест на кладбище

На экс-советника мэра Сочи завели дело за продажу мест на кладбище - РИА Новости, 31.07.2024

На экс-советника мэра Сочи завели дело за продажу мест на кладбище

Уголовное дело завели на экс-советника мэра Сочи, который с подельниками за взятки, размер которых доходил до трех миллионов рублей, продавал места на кладбище, РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:42

2024-07-31T15:42

2024-07-31T15:56

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели на экс-советника мэра Сочи, который с подельниками за взятки, размер которых доходил до трех миллионов рублей, продавал места на кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шести его подельников, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством", - говорится в сообщении.По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Для это он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы. Подчеркивается, что подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до трех миллионов рублей."По предварительным данным, ежемесячный доход организованной группы составлял от 10 до 15 миллионов рублей, который соучастники распределяли между собой", - добавляется в сообщении.Согласно сообщению, в среду правоохранители провели обыски по 25 адресам в Сочи, были изъяты более 15 миллионов рублей, а также иностранная валюта, документы и иные предметы. Следователи устанавливают иные эпизоды их преступлений, а также других соучастников.

https://ria.ru/20240731/vzyatka-1963221339.html

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сочи, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия