https://ria.ru/20240731/smirnov-1963055475.html

В Курской области после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов

В Курской области после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов - РИА Новости, 31.07.2024

В Курской области после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов

Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:54

2024-07-31T01:54

2024-07-31T03:58

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар начался на одном из объектов в Курской области после атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.В 1.34 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур", — написал Смирнов в Telegram-канале.Глава региона пообещал выяснить возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги. Позднее Смирно сообщил, что возгорание удалось локализовать, пострадавших нет.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240731/shebekino-1963049036.html

курская область

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик)