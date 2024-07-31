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Слуцкий увидел угрозу эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС

Слуцкий увидел угрозу эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 31.07.2024

Слуцкий увидел угрозу эскалации из-за убийства главы политбюро ХАМАС

Последствия убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании приведут не только к предсказуемой эскалации напряженности в ближневосточном... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:34

2024-07-31T13:34

2024-07-31T13:34

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Последствия убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании приведут не только к предсказуемой эскалации напряженности в ближневосточном регионе, но и могут выйти далеко за его пределы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писал, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. "Последствия подобных действий приведут не только к предсказуемой эскалации напряженности в регионе, но и могут выйти далеко за его пределы. И опять имеет место грубое нарушение суверенитета Ирана, а также преступное пренебрежение целями палестино-израильского урегулирования", - сказал Слуцкий журналистам. Он отметил, что убийство Хании негативно отразится на контактах ХАМАС и Тель-Авива, в том числе по ситуации в секторе Газа. "Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в иранской резиденции носит ярко выраженный политический характер. Это чудовищное варварство, которое заслуживает самого решительного осуждения", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240731/egipet-1963164354.html

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