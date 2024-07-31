Рейтинг@Mail.ru
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 31.07.2024 (обновлено: 00:01 01.08.2024)
https://ria.ru/20240731/slovenija-1963319818.html
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена
Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена... РИА Новости, 01.08.2024
2024-07-31T23:59
2024-08-01T00:01
в мире
россия
словения
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_29839ff80d47d57d69595ea1ed7a460e.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией, передает Словенское агентство печати (STA). В январе прошлого года сообщалось, что в Любляне были задержаны двое иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей якобы занимались шпионажем в пользу РФ. Как сообщали тогда СМИ, один из задержанных имел аргентинское гражданство. "Двое россиян, задержанные в Словении в декабре 2022 года по обвинениям в шпионаже... приговорены к одному году и семи месяцам тюремного заключения каждый. Сообщается, что они, предположительно, станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", - говорится в сообщении агентства. Отмечается также, что во время закрытого заседания окружного суда города Любляны задержанные свою вину признали.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
россия
словения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_5934b65e4086faf3e019102712d01458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словения, сша
В мире, Россия, Словения, США
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена

Словенское агентство печати: двое россиян могут стать частью обмена заключенными

© iStock.com / BelusВид на Любляну
Вид на Любляну - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© iStock.com / Belus
Вид на Любляну. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией, передает Словенское агентство печати (STA).
В январе прошлого года сообщалось, что в Любляне были задержаны двое иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей якобы занимались шпионажем в пользу РФ. Как сообщали тогда СМИ, один из задержанных имел аргентинское гражданство.
«
"Двое россиян, задержанные в Словении в декабре 2022 года по обвинениям в шпионаже... приговорены к одному году и семи месяцам тюремного заключения каждый. Сообщается, что они, предположительно, станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается также, что во время закрытого заседания окружного суда города Любляны задержанные свою вину признали.
Тюрьма в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
Вчера, 16:41
 
В миреРоссияСловенияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала