https://ria.ru/20240731/slovenija-1963319818.html

СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена

СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена

Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена... РИА Новости, 01.08.2024

2024-07-31T23:59

2024-07-31T23:59

2024-08-01T00:01

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией, передает Словенское агентство печати (STA). В январе прошлого года сообщалось, что в Любляне были задержаны двое иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей якобы занимались шпионажем в пользу РФ. Как сообщали тогда СМИ, один из задержанных имел аргентинское гражданство. "Двое россиян, задержанные в Словении в декабре 2022 года по обвинениям в шпионаже... приговорены к одному году и семи месяцам тюремного заключения каждый. Сообщается, что они, предположительно, станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", - говорится в сообщении агентства. Отмечается также, что во время закрытого заседания окружного суда города Любляны задержанные свою вину признали.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, словения, сша