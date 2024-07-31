https://ria.ru/20240731/slovenija-1963319818.html
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена
Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена... РИА Новости, 01.08.2024
2024-07-31T23:59
2024-07-31T23:59
2024-08-01T00:01
в мире
россия
словения
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_29839ff80d47d57d69595ea1ed7a460e.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Двое подозреваемых в шпионаже граждан России, приговоренные судом в Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы, могут стать частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией, передает Словенское агентство печати (STA). В январе прошлого года сообщалось, что в Любляне были задержаны двое иностранных граждан, которые, по версии следствия, под видом предпринимателей якобы занимались шпионажем в пользу РФ. Как сообщали тогда СМИ, один из задержанных имел аргентинское гражданство. "Двое россиян, задержанные в Словении в декабре 2022 года по обвинениям в шпионаже... приговорены к одному году и семи месяцам тюремного заключения каждый. Сообщается, что они, предположительно, станут частью обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией", - говорится в сообщении агентства. Отмечается также, что во время закрытого заседания окружного суда города Любляны задержанные свою вину признали.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
россия
словения
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934761752_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_5934b65e4086faf3e019102712d01458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словения, сша
В мире, Россия, Словения, США
СМИ: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена
Словенское агентство печати: двое россиян могут стать частью обмена заключенными