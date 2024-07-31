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СК проверит сообщения об унижении подростка в Красноярске инспектором ПДН - РИА Новости, 31.07.2024
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10:37 31.07.2024 (обновлено: 13:35 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/sk-1963102836.html
СК проверит сообщения об унижении подростка в Красноярске инспектором ПДН
СК проверит сообщения об унижении подростка в Красноярске инспектором ПДН - РИА Новости, 31.07.2024
СК проверит сообщения об унижении подростка в Красноярске инспектором ПДН
Следственный комитет РФ проводит проверку после публикаций СМИ об унижении 12-летнего мальчика инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:37
2024-07-31T13:35
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку после публикаций СМИ об унижении 12-летнего мальчика инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в Красноярске, сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в СМИ распространяется информация об инспекторе ПДН в Красноярске, которая оскорбляла и унижала 12-летнего мальчика, пожаловавшегося на избиение. По словам родителей, их сына заставили признаться, что он якобы оговорил своих обидчиков. "Следственными органами СК России по данному факту проводится доследственная проверка. Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Ранее издание Sibnovosti.ru сообщало, что инспектор ПДН 8 часов отчитывала избитого толпой 12-летнего красноярца. Историей поделились родители мальчика. По их словам, на протяжении трех месяцев их сына избивала компания ребят постарше, мама написала заявление на обидчиков в ПДН, на допросе инспектор стала унижать мальчика и заставлять взять вину на себя.
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россия
красноярск
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения об унижении подростка в Красноярске инспектором ПДН

СК проверит сообщения об унижении 12-летнего красноярца инспектором ПДН

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит проверку после публикаций СМИ об унижении 12-летнего мальчика инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в Красноярске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в СМИ распространяется информация об инспекторе ПДН в Красноярске, которая оскорбляла и унижала 12-летнего мальчика, пожаловавшегося на избиение. По словам родителей, их сына заставили признаться, что он якобы оговорил своих обидчиков.
"Следственными органами СК России по данному факту проводится доследственная проверка. Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Ранее издание Sibnovosti.ru сообщало, что инспектор ПДН 8 часов отчитывала избитого толпой 12-летнего красноярца. Историей поделились родители мальчика. По их словам, на протяжении трех месяцев их сына избивала компания ребят постарше, мама написала заявление на обидчиков в ПДН, на допросе инспектор стала унижать мальчика и заставлять взять вину на себя.
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ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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