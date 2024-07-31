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Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html
Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ
Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ
Двух украинских военных, один из которых оказался офицером, взяли в плен бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:07
2024-07-31T05:07
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Двух украинских военных, один из которых оказался офицером, взяли в плен бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Маяк". Российские бойцы засекли украинскую машину - американский бронированный Hummer - около позиций в посадках. Артиллерия ВС РФ точным попаданием перевернула машину. "Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер", - рассказал военный. По словам собеседника агентства, пленных изначально было трое, но третьего спасти не удалось - его взорвал свой же дрон-камикадзе. Офицер сразу не сознавался, какое у него звание, пока российские штурмовики не нашли его документы. Пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего группа эвакуации передала их командованию. В конце июля министерство обороны РФ сообщало об освобождении населенных пунктов Прогресс и Евгеновка в ДНР.
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929456447.html
https://ria.ru/20240314/avdeevka-1932880636.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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россия, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

Российские штурмовики при освобождении села Прогресс взяли в плен офицера ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Двух украинских военных, один из которых оказался офицером, взяли в плен бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Маяк".
Российские бойцы засекли украинскую машину - американский бронированный Hummer - около позиций в посадках. Артиллерия ВС РФ точным попаданием перевернула машину.
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«
"Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер", - рассказал военный.
По словам собеседника агентства, пленных изначально было трое, но третьего спасти не удалось - его взорвал свой же дрон-камикадзе.
Офицер сразу не сознавался, какое у него звание, пока российские штурмовики не нашли его документы.
Пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего группа эвакуации передала их командованию.
В конце июля министерство обороны РФ сообщало об освобождении населенных пунктов Прогресс и Евгеновка в ДНР.
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