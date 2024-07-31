https://ria.ru/20240731/shturmoviki-1963064190.html

Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024

Штурмовики под Авдеевкой взяли в плен офицера ВСУ

Двух украинских военных, один из которых оказался офицером, взяли в плен бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:07

2024-07-31T05:07

2024-07-31T05:07

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Двух украинских военных, один из которых оказался офицером, взяли в плен бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа в ходе освобождения населенного пункта Прогресс под Авдеевкой, сообщил РИА Новости боец отряда с позывным "Маяк". Российские бойцы засекли украинскую машину - американский бронированный Hummer - около позиций в посадках. Артиллерия ВС РФ точным попаданием перевернула машину. "Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались... Только потом, через некоторое время узнали, что это, оказывается, офицер", - рассказал военный. По словам собеседника агентства, пленных изначально было трое, но третьего спасти не удалось - его взорвал свой же дрон-камикадзе. Офицер сразу не сознавался, какое у него звание, пока российские штурмовики не нашли его документы. Пленным была оказана необходимая медицинская помощь, после чего группа эвакуации передала их командованию. В конце июля министерство обороны РФ сообщало об освобождении населенных пунктов Прогресс и Евгеновка в ДНР.

https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929456447.html

https://ria.ru/20240314/avdeevka-1932880636.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

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россия, авдеевка, донецкая народная республика