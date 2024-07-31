https://ria.ru/20240731/shkolnik-1963213454.html

Курский школьник оказал первую помощь соседке, раненой при атаке дронов

Курский школьник оказал первую помощь соседке, раненой при атаке дронов - РИА Новости, 31.07.2024

Курский школьник оказал первую помощь соседке, раненой при атаке дронов

Ученик Суджанской школы №1 Юрий Смольников остановил кровотечение, наложив жгут, соседке, которая получила ранение при атаке украинских дронов в Курской... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:26

2024-07-31T15:26

2024-07-31T15:26

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

общество

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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Ученик Суджанской школы №1 Юрий Смольников остановил кровотечение, наложив жгут, соседке, которая получила ранение при атаке украинских дронов в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Противник нанёс удар с помощью дронов по приграничной Судже в ночь с пятницы на субботу. В результате ударная волна повредила окна на первых двух этажах многоэтажного дома. Женщина, которая в этот момент была во дворе, получила осколочные ранения. Ей удалось подняться на площадку второго этажа, после чего около своей двери она потеряла сознание. "Первым нашел раненую соседку Юрий Смольников. Парень не растерялся и вовремя остановил кровотечение, наложив жгут выше раны", — рассказал Смирнов. Оказалось, что накануне городская администрация проводила обучение по оказанию первой медицинской помощи. Юрий присутствовал на этом занятии, "получил необходимые навыки, которыми умело воспользовался в непростой ситуации". После этого парень вызвал медиков и позвал соседей. "Благодарю Юрия за спасение человека! Этот поступок достоин награды. Дал поручение коллегам подготовить для этого документы", — добавил Смирнов.

https://ria.ru/20240730/pozhar-1962842701.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, общество