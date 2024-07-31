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Жительница Шебекино рассказала о выезде из квартиры, куда попал снаряд ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
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20:10 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/shebekino-1963297149.html
Жительница Шебекино рассказала о выезде из квартиры, куда попал снаряд ВСУ
Жительница Шебекино рассказала о выезде из квартиры, куда попал снаряд ВСУ - РИА Новости, 31.07.2024
Жительница Шебекино рассказала о выезде из квартиры, куда попал снаряд ВСУ
Жительница многоэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области Татьяна Ефимова рассказала РИА Новости, что из квартиры, куда в среду прилетел снаряд ВСУ,... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T20:10
2024-07-31T20:10
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 31 июл - РИА Новости. Жительница многоэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области Татьяна Ефимова рассказала РИА Новости, что из квартиры, куда в среду прилетел снаряд ВСУ, семья с ребенком уехала две недели назад. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, ранним утром в среду по Шебекино велся обстрел шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали по многоквартирному дому, вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания. Власти разместили часть жителей поврежденного дома в пункте временного размещения. "Ночью услышала прилеты, проснулась в 4 часа. Я сразу побежала в коридор, у нас там кладовка. Я закричала сыну: "Быстро вставай, прилеты!" Он кричит и уже второй прилет сразу, и стекла сыпятся где-то. Он выбежал на балкон, выглянул, и там был дым - в квартиру внизу попало", - рассказывает Татьяна. По ее словам, когда они вышли, то увидели, что не только квартира на втором этаже пострадала, но еще один снаряд попал в крышу и она загорелась. Очевидица отмечает, что в квартире, в которую попал снаряд, проживала семья с ребенком. "Как начались массовые обстрелы, они съехали, их недели две не было. В нашем доме остались в основном пенсионеры, люди с детьми постарались выехать", - уточнила женщина. Сейчас семья Татьяны пока проживает в пункте временного размещения в Шебекино. "Нам обещают, что через три месяца можно будет вернуться домой. Звали в Белгород, но нам ближе тут, потому что сын у меня работает посменно и удобнее ездить здесь на работу", - рассказывает Ефимова. Она также добавила, что дом серьезно пострадал от воды, когда тушили горящую крышу. "Воды очень много. Воду там черпали, потолки провисли, все на свете. Еще не знаем, на сколько дом будет годен. Скажут потом, когда посмотрят, если перекрытие целое, то будут ремонтировать", - говорит Татьяна. Город Шебекино и населенные пункты Шебекинского округа практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Согласно данным сводки губернатора, только во вторник было выпущено 23 боеприпаса в ходе 10 обстрелов, а также атак 4 беспилотников. В результате атак ранены двое мирных жителя. Повреждены более 140 квартир в 18 многоквартирных домах, 12 частных домов, 17 легковых автомобилей, три объекта торговли, два предприятия, одно административное здание, один социальный объект и линия электропередачи.
https://ria.ru/20240722/gladkov-1961173284.html
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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Россия
Жительница Шебекино рассказала о выезде из квартиры, куда попал снаряд ВСУ

В Шебекино семья успела уехать из квартиры, куда попал снаряд ВСУ

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 31 июл - РИА Новости. Жительница многоэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области Татьяна Ефимова рассказала РИА Новости, что из квартиры, куда в среду прилетел снаряд ВСУ, семья с ребенком уехала две недели назад.
Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, ранним утром в среду по Шебекино велся обстрел шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали по многоквартирному дому, вследствие чего произошло возгорание кровли по всей площади дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания. Власти разместили часть жителей поврежденного дома в пункте временного размещения.
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"Ночью услышала прилеты, проснулась в 4 часа. Я сразу побежала в коридор, у нас там кладовка. Я закричала сыну: "Быстро вставай, прилеты!" Он кричит и уже второй прилет сразу, и стекла сыпятся где-то. Он выбежал на балкон, выглянул, и там был дым - в квартиру внизу попало", - рассказывает Татьяна.
По ее словам, когда они вышли, то увидели, что не только квартира на втором этаже пострадала, но еще один снаряд попал в крышу и она загорелась. Очевидица отмечает, что в квартире, в которую попал снаряд, проживала семья с ребенком. "Как начались массовые обстрелы, они съехали, их недели две не было. В нашем доме остались в основном пенсионеры, люди с детьми постарались выехать", - уточнила женщина.
Сейчас семья Татьяны пока проживает в пункте временного размещения в Шебекино. "Нам обещают, что через три месяца можно будет вернуться домой. Звали в Белгород, но нам ближе тут, потому что сын у меня работает посменно и удобнее ездить здесь на работу", - рассказывает Ефимова.
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Она также добавила, что дом серьезно пострадал от воды, когда тушили горящую крышу. "Воды очень много. Воду там черпали, потолки провисли, все на свете. Еще не знаем, на сколько дом будет годен. Скажут потом, когда посмотрят, если перекрытие целое, то будут ремонтировать", - говорит Татьяна.
Город Шебекино и населенные пункты Шебекинского округа практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Согласно данным сводки губернатора, только во вторник было выпущено 23 боеприпаса в ходе 10 обстрелов, а также атак 4 беспилотников. В результате атак ранены двое мирных жителя. Повреждены более 140 квартир в 18 многоквартирных домах, 12 частных домов, 17 легковых автомобилей, три объекта торговли, два предприятия, одно административное здание, один социальный объект и линия электропередачи.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородская областьРоссия
 
 
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