https://ria.ru/20240731/shebekino-1963049036.html

В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия

В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия - РИА Новости, 31.07.2024

В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия

Территория предприятия загорелась в результате прямых попаданий снарядов в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T00:08

2024-07-31T00:08

2024-07-31T00:08

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792485_135:316:1280:960_1920x0_80_0_0_09046162569b5b8d7871733263924e12.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Территория предприятия загорелась в результате прямых попаданий снарядов в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ в очередной раз нанесли удары по Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В результате прямых попаданий снарядов загорелись кровля частного дома и территория одного из предприятий. Двумя ПСЧ возникшие пожары оперативно потушены", - написал он в Telegram-канале. Также Гладков сообщил, что один снаряд упал во двор многоквартирного дома, в результате посечены несколько машин и повреждено остекление дома. В одном частном доме пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор. Помимо этого, повреждена линия электропередачи, часть города временно остается без света. "Администрация с утра проведет подомовой обход. Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор. Позднее в ГУМЧС сообщили о том, что ведется обстрел Шебекинского городского округа и города Шебекино.

https://ria.ru/20240507/obstrel-1944423507.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины