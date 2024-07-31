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В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия - РИА Новости, 31.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:08 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/shebekino-1963049036.html
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия - РИА Новости, 31.07.2024
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия
Территория предприятия загорелась в результате прямых попаданий снарядов в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T00:08
2024-07-31T00:08
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Территория предприятия загорелась в результате прямых попаданий снарядов в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ в очередной раз нанесли удары по Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В результате прямых попаданий снарядов загорелись кровля частного дома и территория одного из предприятий. Двумя ПСЧ возникшие пожары оперативно потушены", - написал он в Telegram-канале. Также Гладков сообщил, что один снаряд упал во двор многоквартирного дома, в результате посечены несколько машин и повреждено остекление дома. В одном частном доме пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор. Помимо этого, повреждена линия электропередачи, часть города временно остается без света. "Администрация с утра проведет подомовой обход. Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор. Позднее в ГУМЧС сообщили о том, что ведется обстрел Шебекинского городского округа и города Шебекино.
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944423507.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино после обстрела ВСУ загорелась территория предприятия

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ загорелась территория предприятия

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Территория предприятия загорелась в результате прямых попаданий снарядов в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ в очередной раз нанесли удары по Шебекино. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В результате прямых попаданий снарядов загорелись кровля частного дома и территория одного из предприятий. Двумя ПСЧ возникшие пожары оперативно потушены", - написал он в Telegram-канале.
Также Гладков сообщил, что один снаряд упал во двор многоквартирного дома, в результате посечены несколько машин и повреждено остекление дома. В одном частном доме пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор. Помимо этого, повреждена линия электропередачи, часть города временно остается без света.
"Администрация с утра проведет подомовой обход. Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор.
Позднее в ГУМЧС сообщили о том, что ведется обстрел Шебекинского городского округа и города Шебекино.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекино
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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