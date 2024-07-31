https://ria.ru/20240731/sevastopol-1963214818.html

Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой

Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой - РИА Новости, 31.07.2024

Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой

Черноморский флот проводит на внешнем рейде в районе Круглой бухты Севастополя тренировки со стрельбой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:33

2024-07-31T15:33

2024-07-31T15:35

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Черноморский флот проводит на внешнем рейде в районе Круглой бухты Севастополя тренировки со стрельбой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 16.00 на внешнем рейде в районе Круглой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20240731/korabli-1963064422.html

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севастополь, михаил развожаев, россия, общество