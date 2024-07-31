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Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой - РИА Новости, 31.07.2024
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15:33 31.07.2024 (обновлено: 15:35 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/sevastopol-1963214818.html
Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой
Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой - РИА Новости, 31.07.2024
Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой
Черноморский флот проводит на внешнем рейде в районе Круглой бухты Севастополя тренировки со стрельбой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:33
2024-07-31T15:35
севастополь
михаил развожаев
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Черноморский флот проводит на внешнем рейде в районе Круглой бухты Севастополя тренировки со стрельбой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 16.00 на внешнем рейде в районе Круглой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он. В городе все спокойно, отметил он.
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севастополь, михаил развожаев, россия, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Общество
Жителей Севастополя предупредили о тренировках флота со стрельбой

Развожаев: Черноморский флот проводит в Севастополе тренировки со стрельбой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Черноморский флот проводит на внешнем рейде в районе Круглой бухты Севастополя тренировки со стрельбой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Ориентировочно до 16.00 на внешнем рейде в районе Круглой бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия" , - написал он.
В городе все спокойно, отметил он.
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СевастопольМихаил РазвожаевРоссияОбщество
 
 
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