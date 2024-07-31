В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков
В Саутпорте задержали трех участников беспорядков, вызванных атакой на детей
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Британские правоохранители задержали трёх человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, заявила в среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.
Столкновения произошли накануне в Саутпорте на фоне поножовщины, унесшей жизни трех детей. Зачинщики беспорядков кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. Более 50 правоохранителей пострадали.
"Было произведено три задержания, однако за ними последуют другие. Невозможно сказать (сколько человек будут задержаны – ред.), расследование находится на очень раннем этапе", - сказала Кеннеди журналистам, ее слова приводит телеканал Sky News.
Начальник полиции заявила, что в общей сложности 54 правоохранителя пострадали в ходе столкновений, четверо из них - полицейские, прибывшие в качестве поддержки из соседнего графства Ланкашир.
По словам Кеннеди, в беспорядках приняли участие от 200 до 300 человек,
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.