https://ria.ru/20240731/sautport-1963254244.html

В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков

В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков - РИА Новости, 31.07.2024

В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков

Британские правоохранители задержали трёх человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, заявила в среду РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T17:51

2024-07-31T17:51

2024-07-31T17:55

в мире

мерсисайд

ланкашир

тейлор свифт (певица)

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Британские правоохранители задержали трёх человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, заявила в среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди. Столкновения произошли накануне в Саутпорте на фоне поножовщины, унесшей жизни трех детей. Зачинщики беспорядков кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. Более 50 правоохранителей пострадали. "Было произведено три задержания, однако за ними последуют другие. Невозможно сказать (сколько человек будут задержаны – ред.), расследование находится на очень раннем этапе", - сказала Кеннеди журналистам, ее слова приводит телеканал Sky News. Начальник полиции заявила, что в общей сложности 54 правоохранителя пострадали в ходе столкновений, четверо из них - полицейские, прибывшие в качестве поддержки из соседнего графства Ланкашир. По словам Кеннеди, в беспорядках приняли участие от 200 до 300 человек, Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.

https://ria.ru/20240731/britaniya-1963252166.html

https://ria.ru/20240723/sud-1961398675.html

мерсисайд

ланкашир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мерсисайд, ланкашир, тейлор свифт (певица)