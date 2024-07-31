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В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков - РИА Новости, 31.07.2024
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17:51 31.07.2024 (обновлено: 17:55 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/sautport-1963254244.html
В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков
В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков - РИА Новости, 31.07.2024
В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков
Британские правоохранители задержали трёх человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, заявила в среду РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:51
2024-07-31T17:55
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Британские правоохранители задержали трёх человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, заявила в среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди. Столкновения произошли накануне в Саутпорте на фоне поножовщины, унесшей жизни трех детей. Зачинщики беспорядков кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. Более 50 правоохранителей пострадали. "Было произведено три задержания, однако за ними последуют другие. Невозможно сказать (сколько человек будут задержаны – ред.), расследование находится на очень раннем этапе", - сказала Кеннеди журналистам, ее слова приводит телеканал Sky News. Начальник полиции заявила, что в общей сложности 54 правоохранителя пострадали в ходе столкновений, четверо из них - полицейские, прибывшие в качестве поддержки из соседнего графства Ланкашир. По словам Кеннеди, в беспорядках приняли участие от 200 до 300 человек, Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
https://ria.ru/20240731/britaniya-1963252166.html
https://ria.ru/20240723/sud-1961398675.html
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в мире, мерсисайд, ланкашир, тейлор свифт (певица)
В мире, Мерсисайд, Ланкашир, Тейлор Свифт (певица)
В британском Саутпорте задержали трех участников беспорядков

В Саутпорте задержали трех участников беспорядков, вызванных атакой на детей

© AFP 2024 / Peter PowellПолиция на дежурстве в Саутпорте
Полиция на дежурстве в Саутпорте - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AFP 2024 / Peter Powell
Полиция на дежурстве в Саутпорте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Британские правоохранители задержали трёх человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после нападения с ножом на детей, заявила в среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди.
Столкновения произошли накануне в Саутпорте на фоне поножовщины, унесшей жизни трех детей. Зачинщики беспорядков кидали в полицейских бутылки, мусорные баки и кирпичи, а также поджигали машины. Более 50 правоохранителей пострадали.
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"Было произведено три задержания, однако за ними последуют другие. Невозможно сказать (сколько человек будут задержаны – ред.), расследование находится на очень раннем этапе", - сказала Кеннеди журналистам, ее слова приводит телеканал Sky News.
Начальник полиции заявила, что в общей сложности 54 правоохранителя пострадали в ходе столкновений, четверо из них - полицейские, прибывшие в качестве поддержки из соседнего графства Ланкашир.
По словам Кеннеди, в беспорядках приняли участие от 200 до 300 человек,
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
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