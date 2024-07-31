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Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.07.2024
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07:40 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/rossija-1963073010.html
Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями
Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.07.2024
Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями
Россия не видит интереса США и предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T07:40
2024-07-31T07:40
россия
сша
вашингтон (штат)
мария захарова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия не видит интереса США и предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен. Захарова отметила, что основа для диалога с США по стратстабильности и контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона, причем не на словах, а на деле, от нынешнего безумного курса на подрыв национальной безопасности России, на конфронтацию с РФ и нанесение ей "стратегического поражения", от демонстративного неуважения российских интересов. По словам официального представителя, показательно, что именно о необходимости взаимного уважения заместителю госсекретаря США говорила одна из ее слушательниц. "При этом любые гипотетические дискуссии на эти темы могут быть только комплексными, с акцентом на устранение ключевых проблем безопасности, таких как агрессивная экспансия НАТО на Восток", - подчеркнула Захарова. Она заключила, что на данном этапе реальной заинтересованности США в диалоге, равно как и предпосылок для его начала, российская сторона не видит.
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россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, нато
Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, НАТО
Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями

Захарова: Россия не видит интереса США к диалогу по стратегической стабильности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия не видит интереса США и предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен.
Захарова отметила, что основа для диалога с США по стратстабильности и контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона, причем не на словах, а на деле, от нынешнего безумного курса на подрыв национальной безопасности России, на конфронтацию с РФ и нанесение ей "стратегического поражения", от демонстративного неуважения российских интересов. По словам официального представителя, показательно, что именно о необходимости взаимного уважения заместителю госсекретаря США говорила одна из ее слушательниц.
«
"При этом любые гипотетические дискуссии на эти темы могут быть только комплексными, с акцентом на устранение ключевых проблем безопасности, таких как агрессивная экспансия НАТО на Восток", - подчеркнула Захарова.
Она заключила, что на данном этапе реальной заинтересованности США в диалоге, равно как и предпосылок для его начала, российская сторона не видит.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
25 октября 2023, 09:48
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Мария ЗахароваНАТО
 
 
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