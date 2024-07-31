https://ria.ru/20240731/rossija-1963073010.html

Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями

Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.07.2024

Россия не видит интереса США к диалогу по контролю над вооружениями

Россия не видит интереса США и предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T07:40

2024-07-31T07:40

2024-07-31T07:40

россия

сша

вашингтон (штат)

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия не видит интереса США и предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель госсекретаря США Мэллори Стюарт указала, что Россия увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима. Она также заявила, что Вашингтон на это идти не намерен. Захарова отметила, что основа для диалога с США по стратстабильности и контролю над вооружениями может появиться только после отказа Вашингтона, причем не на словах, а на деле, от нынешнего безумного курса на подрыв национальной безопасности России, на конфронтацию с РФ и нанесение ей "стратегического поражения", от демонстративного неуважения российских интересов. По словам официального представителя, показательно, что именно о необходимости взаимного уважения заместителю госсекретаря США говорила одна из ее слушательниц. "При этом любые гипотетические дискуссии на эти темы могут быть только комплексными, с акцентом на устранение ключевых проблем безопасности, таких как агрессивная экспансия НАТО на Восток", - подчеркнула Захарова. Она заключила, что на данном этапе реальной заинтересованности США в диалоге, равно как и предпосылок для его начала, российская сторона не видит.

https://ria.ru/20231025/ryabkov-1905082582.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, нато