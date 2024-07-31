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Росконгресс назвал страну, где произошло больше всего киберпреступлений - РИА Новости, 31.07.2024
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02:07 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/roskongress-1963056915.html
Росконгресс назвал страну, где произошло больше всего киберпреступлений
Росконгресс назвал страну, где произошло больше всего киберпреступлений - РИА Новости, 31.07.2024
Росконгресс назвал страну, где произошло больше всего киберпреступлений
Больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США, несмотря на самый большой в мире рынок услуг кибербезопасности, говорится в исследовании... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T02:07
2024-07-31T02:07
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США, несмотря на самый большой в мире рынок услуг кибербезопасности, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", с которым ознакомилось РИА Новости. "Несмотря на то, что рынок услуг кибербезопасности в США - самый большой в мире, на нем же и произошло больше всего киберпреступлений в 2023 году", - говорится в исследовании. Авторы отмечают, что в США концепция цифрового суверенитета традиционно ассоциируется с идеей свободы интернета и ограниченного вмешательства государства в цифровую сферу. "Это отражает декларируемые либеральные ценности американского общества", - говорится в докладе. Однако в последние годы американские власти уделяют особое внимание вопросам национальной безопасности и защиты критической инфраструктуры от кибератак, особенно после ряда громких скандалов, которые вывели в публичную сферу глобальные масштабы незаконной слежки как за собственными гражданами, так и за иностранными политиками. Тенденция к усилению государственного участия в цифровой сфере отразилась и в американском законодательстве. Так, в 2018 году был принят закон, упрощающий американским правоохранительным органам доступ к данным, хранящимся на серверах американских компаний за пределами США. Кроме того, власти США ограничивают использование китайского телекоммуникационного оборудования и услуг. В мае 2021 года президент США подписал указ об усилении кибербезопасности страны. В нем установлены жесткие требования к безопасности программного обеспечения. Несмотря на эти меры, количество кибернападений в США через цепочки поставок ПО стремительно растет: в 2023 году их общее количество в стране достигло 242 против 115 годом ранее.
https://ria.ru/20231225/sovbez-1917909219.html
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в мире, технологии, сша
В мире, Технологии, США
Росконгресс назвал страну, где произошло больше всего киберпреступлений

Росконгресс: больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США

© Fotolia / peterzaydaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Fotolia / peterzayda
Хакер за компьютером
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Больше всего киберпреступлений в 2023 году было совершено в США, несмотря на самый большой в мире рынок услуг кибербезопасности, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Несмотря на то, что рынок услуг кибербезопасности в США - самый большой в мире, на нем же и произошло больше всего киберпреступлений в 2023 году", - говорится в исследовании.
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Авторы отмечают, что в США концепция цифрового суверенитета традиционно ассоциируется с идеей свободы интернета и ограниченного вмешательства государства в цифровую сферу. "Это отражает декларируемые либеральные ценности американского общества", - говорится в докладе.
Однако в последние годы американские власти уделяют особое внимание вопросам национальной безопасности и защиты критической инфраструктуры от кибератак, особенно после ряда громких скандалов, которые вывели в публичную сферу глобальные масштабы незаконной слежки как за собственными гражданами, так и за иностранными политиками.
Тенденция к усилению государственного участия в цифровой сфере отразилась и в американском законодательстве. Так, в 2018 году был принят закон, упрощающий американским правоохранительным органам доступ к данным, хранящимся на серверах американских компаний за пределами США. Кроме того, власти США ограничивают использование китайского телекоммуникационного оборудования и услуг.
В мае 2021 года президент США подписал указ об усилении кибербезопасности страны. В нем установлены жесткие требования к безопасности программного обеспечения.
Несмотря на эти меры, количество кибернападений в США через цепочки поставок ПО стремительно растет: в 2023 году их общее количество в стране достигло 242 против 115 годом ранее.
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