https://ria.ru/20240731/roskongress-1963055837.html

Росконгресс оценил расходы на информбезопасность в 2024 году

Росконгресс оценил расходы на информбезопасность в 2024 году - РИА Новости, 31.07.2024

Росконгресс оценил расходы на информбезопасность в 2024 году

Общие расходы на информационную безопасность в мире в 2024 году превысят 200 миллиардов долларов, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет:... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T01:58

2024-07-31T01:58

2024-07-31T01:58

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Общие расходы на информационную безопасность в мире в 2024 году превысят 200 миллиардов долларов, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", с которым ознакомилось РИА Новости. "Информационная безопасность предприятия - это сложная задача, охватывающая персональные компьютеры, серверы, маршрутизаторы, телекоммуникационное оборудование. Ее решение основано на программном и аппаратном обеспечении, политике управления информацией на всем ее жизненном цикле. В 2024 году объем рынка кибербезопасности превысит 200 миллиардов долларов", - прогнозируют авторы. В частности, по прогнозам экспертов, рынок услуг по кибербезопасности в текущем году достигнет 90 миллиардов долларов, на защиту инфраструктуры будет потрачено более 33 миллиардов долларов, на оборудование для защиты сетей - более 24 миллиардов долларов, а на управление доступом - более 18 миллиардов долларов. Объем рынка антивирусов потребительского сектора, как ожидается, составит 8 миллиардов долларов, рынок облачной безопасности - 7 миллиардов долларов, безопасности приложений - более 6,6 миллиарда долларов. Еще более 6 миллиардов долларов будет потрачено на управление рисками в этой сфере. При этом, по прогнозу экспертов, глобальный рынок продуктов и услуг в этой сфере сохранит высокие темпы роста и в дальнейшем. Однако авторы указывают, что методы киберпреступников постоянно совершенствуются, и для эффективного противодействия странам необходимо сотрудничество и непрерывный обмен опытом. "Киберпространство стало бы более безопасным местом, если бы в дополнение к региональным и национальным органам информационной безопасности появились их глобальные аналоги на основе ООН или других представительных международных организаций, таких как БРИКС или ШОС", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html

https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html

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