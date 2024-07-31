https://ria.ru/20240731/rekord-1963224467.html

Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ

Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 31.07.2024

Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ

Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 91 стобалльный результат, что является рекордом для региона, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:02

2024-07-31T16:02

2024-07-31T16:02

тюменская область

александр моор

единый государственный экзамен (егэ)

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ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 91 стобалльный результат, что является рекордом для региона, сообщил губернатор Александр Моор. "На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат! Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе… Самой урожайной по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале. Для сравнения Моор привел цифры прошлых лет: в 2023 году было 68 максимальных результатов, в 2022-м – 52. Также к достижениям губернатор отнес и тот факт, что впервые сразу два тюменских выпускника сдали три предмета на сто баллов, еще двое отлично справились с двумя дисциплинами. "Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей", - отметил Александр Моор. С 2022 года по инициативе губернатора каждый выпускник, сдавший на сто баллов единый госэкзамен, поощряется премией в размере ста тысяч рублей.

https://ria.ru/20240717/shkola-1960289111.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, единый государственный экзамен (егэ)