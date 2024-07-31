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Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 31.07.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:02 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/rekord-1963224467.html
Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ
Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 31.07.2024
Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ
Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 91 стобалльный результат, что является рекордом для региона, сообщил... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:02
2024-07-31T16:02
тюменская область
александр моор
единый государственный экзамен (егэ)
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ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 91 стобалльный результат, что является рекордом для региона, сообщил губернатор Александр Моор. "На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат! Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе… Самой урожайной по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале. Для сравнения Моор привел цифры прошлых лет: в 2023 году было 68 максимальных результатов, в 2022-м – 52. Также к достижениям губернатор отнес и тот факт, что впервые сразу два тюменских выпускника сдали три предмета на сто баллов, еще двое отлично справились с двумя дисциплинами. "Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей", - отметил Александр Моор. С 2022 года по инициативе губернатора каждый выпускник, сдавший на сто баллов единый госэкзамен, поощряется премией в размере ста тысяч рублей.
https://ria.ru/20240717/shkola-1960289111.html
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александр моор, единый государственный экзамен (егэ)
Тюменская область, Александр Моор, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Тюменские школьники поставили рекорд по количеству 100 баллов на ЕГЭ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Выпускники школ Тюменской области при сдаче единого государственного экзамена показали 91 стобалльный результат, что является рекордом для региона, сообщил губернатор Александр Моор.
"На счету выпускников из Тюменской области 91 стобалльный результат! Это рекорд за все время сдачи ЕГЭ в нашем регионе… Самой урожайной по стобалльникам в этом году стала математика – 28 выпускников написали ее на максимум", - заявил Александр Моор в своем Telegram-канале.
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Для сравнения Моор привел цифры прошлых лет: в 2023 году было 68 максимальных результатов, в 2022-м – 52.
Также к достижениям губернатор отнес и тот факт, что впервые сразу два тюменских выпускника сдали три предмета на сто баллов, еще двое отлично справились с двумя дисциплинами.
"Это очень хорошие итоги, которые вселяют большой оптимизм. Поздравляю ребят, благодарю педагогов и родителей", - отметил Александр Моор.
С 2022 года по инициативе губернатора каждый выпускник, сдавший на сто баллов единый госэкзамен, поощряется премией в размере ста тысяч рублей.
 
Тюменская областьАлександр МоорЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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