https://ria.ru/20240731/pvo-1963076307.html

Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана

Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана - РИА Новости, 31.07.2024

Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана

Израильская ПВО перехватила воздушную цель, приближавшуюся к границам страны со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:10

2024-07-31T08:10

2024-07-31T08:40

в мире

израиль

ливан

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Израильская ПВО перехватила воздушную цель, приближавшуюся к границам страны со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Инцидент произошел после ликвидации в Бейруте одного из лидеров шиитского движения "Хезболлах", которого израильтяне обвинили в ракетном обстреле друзского городка Мадждаль-Шамса, где в минувшие выходные погибли 12 человек. "Ранее сегодня утром средства ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая приближалась к израильской территории со стороны Ливана", - сказано в релизе. Цель не вошла в воздушное пространство Израиля и потому не были активированы сирены воздушной тревоги. Тревогу, которая прозвучала в районе северного поселка Шаар-Яшув, военные объяснили "ложным обнаружением" цели.

https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году