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Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана
Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана - РИА Новости, 31.07.2024
Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана
Израильская ПВО перехватила воздушную цель, приближавшуюся к границам страны со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:10
2024-07-31T08:10
2024-07-31T08:40
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Израильская ПВО перехватила воздушную цель, приближавшуюся к границам страны со стороны Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Инцидент произошел после ликвидации в Бейруте одного из лидеров шиитского движения "Хезболлах", которого израильтяне обвинили в ракетном обстреле друзского городка Мадждаль-Шамса, где в минувшие выходные погибли 12 человек. "Ранее сегодня утром средства ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая приближалась к израильской территории со стороны Ливана", - сказано в релизе. Цель не вошла в воздушное пространство Израиля и потому не были активированы сирены воздушной тревоги. Тревогу, которая прозвучала в районе северного поселка Шаар-Яшув, военные объяснили "ложным обнаружением" цели.
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильская ПВО перехватила воздушную цель со стороны Ливана
ПВО Израиля перехватила воздушную цель, приближавшуюся к границам страны