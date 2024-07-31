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Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников - РИА Новости, 31.07.2024
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08:07 31.07.2024 (обновлено: 08:48 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pvo-1963075973.html
Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников
Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников - РИА Новости, 31.07.2024
Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников
Российская ПВО в течение прошедшей ночи перехватила и уничтожила 19 БПЛА самолетного типа над шестью регионами, сообщило Минобороны в среду. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T08:07
2024-07-31T08:48
безопасность
ростовская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская ПВО в течение прошедшей ночи перехватила и уничтожила 19 БПЛА самолетного типа над шестью регионами, сообщило Минобороны в среду. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью.
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безопасность, ростовская область, курская область
Безопасность, Ростовская область, Курская область
Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников

Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 19 беспилотников над шестью регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российская ПВО в течение прошедшей ночи перехватила и уничтожила 19 БПЛА самолетного типа над шестью регионами, сообщило Минобороны в среду.
«
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью.
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