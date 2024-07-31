https://ria.ru/20240731/putin-1963190423.html

Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто

Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто - РИА Новости, 31.07.2024

Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что при новом президенте Индонезии Прабово Субианто все запланированное во взаимодействии с РФ сохранится и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:32

2024-07-31T14:32

2024-07-31T15:20

индонезия

россия

владимир путин

прабово субианто

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что при новом президенте Индонезии Прабово Субианто все запланированное во взаимодействии с РФ сохранится и приобретет новый импульс."Надеюсь, что все, что было задумано, запланировано, политика Индонезии на российском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс", - сказал Путин в ходе встречи с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

https://ria.ru/20240731/subianto-1963186564.html

индонезия

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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто