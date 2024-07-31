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Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто
Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто - РИА Новости, 31.07.2024
Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что при новом президенте Индонезии Прабово Субианто все запланированное во взаимодействии с РФ сохранится и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:32
2024-07-31T14:32
2024-07-31T15:20
индонезия
россия
владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что при новом президенте Индонезии Прабово Субианто все запланированное во взаимодействии с РФ сохранится и приобретет новый импульс."Надеюсь, что все, что было задумано, запланировано, политика Индонезии на российском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс", - сказал Путин в ходе встречи с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто.
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Прабово Субианто
Путин рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией при Субианто
Путин рассчитывает на сохранение взаимодействия с Индонезией при Субианто