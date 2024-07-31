https://ria.ru/20240731/putin-1963183244.html

Россия готова развивать проекты в энергетике с Индонезией, заявил Путин

Россия готова развивать проекты в энергетике с Индонезией, заявил Путин - РИА Новости, 31.07.2024

Россия готова развивать проекты в энергетике с Индонезией, заявил Путин

РФ готова и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, развивать проекты в энергетике с Индонезией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:15

2024-07-31T14:15

2024-07-31T14:39

россия

индонезия

экономика

владимир путин

прабово субианто

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РФ готова и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, развивать проекты в энергетике с Индонезией, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто."Мы готовы и дальше наращивать поставки сельхозпродукции, осуществлять инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры", - сказал Путин.Российский президент добавил, что над этим работает межправительственная комиссия.

https://ria.ru/20240731/subianto-1963186564.html

россия

индонезия

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2024

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россия, индонезия, экономика, владимир путин, прабово субианто