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В Приморье завели дело на мошенников, обещавших подключение к газопроводу
В Приморье завели дело на мошенников, обещавших подключение к газопроводу - РИА Новости, 31.07.2024
В Приморье завели дело на мошенников, обещавших подключение к газопроводу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы мошенников, обещавших за взятку в 8 миллионов рублей обеспечить подключение коммерческой компании к... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:29
2024-07-31T05:29
2024-07-31T05:29
происшествия
россия
приморский край
надеждинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении группы мошенников, обещавших за взятку в 8 миллионов рублей обеспечить подключение коммерческой компании к газопроводу в Приморье, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следователями СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Хабаровска Виталия Дубова и других лиц, которые подозреваются в попытке мошенничества на 8 миллионов рублей при совершении конкурентных процедур для распределения газопровода в Надеждинском районе (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2021 году подозреваемый и его сообщники убедили предпринимателя, намеренного заключить договор строительного подряда на строительно-монтажные работы на объекте распределительного газопровода до Надеждинского района, что за взятку 8 миллионов рублей представители крупной коммерческой организации обеспечат победу в соответствующих конкурентных процедурах с последующем заключением договора, а также обеспечат беспрепятственную приемку работ. В конце 2022 года часть оговоренной суммы была перечислена на расчетный счет, подозреваемый и сообщники распорядились ими по своему усмотрению. "При этом до конца преступление не было доведено, поскольку представитель организации отказался передавать оставшуюся часть денежных средств", - уточняется в сообщении СК. Отмечается, что в настоящее время Дубов задержан и в ближайшее время будет доставлен во Владивосток для избрания меры пресечения.
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происшествия, россия, приморский край, надеждинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Надеждинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завели дело на мошенников, обещавших подключение к газопроводу
В Приморье возбудили дело против мошенников, обещавших подключение к газопроводу