https://ria.ru/20240731/prezident-1963292025.html

Президент Чехии опубликовал результаты медобследования

Президент Чехии опубликовал результаты медобследования - РИА Новости, 31.07.2024

Президент Чехии опубликовал результаты медобследования

Президент Чехии Петр Павел с медицинской точки зрения полностью годен для выполнения своих обязанностей, это следует из медзаключения, сделанного на основе... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T19:41

2024-07-31T19:41

2024-07-31T19:48

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чехия

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петр павел

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ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел с медицинской точки зрения полностью годен для выполнения своих обязанностей, это следует из медзаключения, сделанного на основе профилактического осмотра Павела в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, его результаты опубликованы в среду. "Согласно данным профилактического осмотра в ЦВГ, президент Петр Павел полностью годен к исполнению своих обязанностей. Ему следует продолжать принимать лекарства для снижения уровня холестерина и мочевой кислоты в крови", - говорится в медицинском заключении, составленном директором ЦВГ Мирославом Заворалом, которое Павел опубликовал в среду на своей странице в соцсети Х. Согласно сообщению, 63-летний Павел прошел медосмотр 27 июня и 4 июля для общей оценки состояния здоровья. Помимо детального обследования и анализов крови, оно включало в себя и профильные обследования, в том числе по профилактике онкологических заболеваний. По словам Павела, он рассматривает публикацию заключения о своем общем состоянии как выражение ответственности перед согражданами. "Комплексное обследование показало, что президент с точки зрения здоровья полностью готов выполнять все свои служебные обязанности без каких-либо исключений", - говорится в медзаключении. Впервые Павел опубликовал результаты обследования своего здоровья в марте 2023 года, непосредственно перед вступлением в должность президента Чехии, и пообещал согражданам делать это ежегодно. За 16 месяцев, прошедших со времени инаугурации Павела, он несколько раз посещал врачей в связи с полученными легкими травмами. В апреле этого года Павел получил травму лица во время стрельбы из длинноствольного пистолета на стрельбище в городе Угерски-Брод (на востоке страны). А в мае он провел ночь в ЦВГ для того, чтобы медики могли проконтролировать его здоровье после падения с мотоцикла на небольшой скорости во время тренировочной езды по бездорожью на закрытой трассе. В итоге врачи пришли к выводу, что ничего серьезного у президента не случилось.

https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html

https://ria.ru/20231029/chekhiya-1905986487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, прага, петр павел