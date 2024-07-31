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Президент Чехии опубликовал результаты медобследования - РИА Новости, 31.07.2024
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19:41 31.07.2024 (обновлено: 19:48 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/prezident-1963292025.html
Президент Чехии опубликовал результаты медобследования
Президент Чехии опубликовал результаты медобследования - РИА Новости, 31.07.2024
Президент Чехии опубликовал результаты медобследования
Президент Чехии Петр Павел с медицинской точки зрения полностью годен для выполнения своих обязанностей, это следует из медзаключения, сделанного на основе... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T19:41
2024-07-31T19:48
в мире
чехия
прага
петр павел
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ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел с медицинской точки зрения полностью годен для выполнения своих обязанностей, это следует из медзаключения, сделанного на основе профилактического осмотра Павела в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, его результаты опубликованы в среду. "Согласно данным профилактического осмотра в ЦВГ, президент Петр Павел полностью годен к исполнению своих обязанностей. Ему следует продолжать принимать лекарства для снижения уровня холестерина и мочевой кислоты в крови", - говорится в медицинском заключении, составленном директором ЦВГ Мирославом Заворалом, которое Павел опубликовал в среду на своей странице в соцсети Х. Согласно сообщению, 63-летний Павел прошел медосмотр 27 июня и 4 июля для общей оценки состояния здоровья. Помимо детального обследования и анализов крови, оно включало в себя и профильные обследования, в том числе по профилактике онкологических заболеваний. По словам Павела, он рассматривает публикацию заключения о своем общем состоянии как выражение ответственности перед согражданами. "Комплексное обследование показало, что президент с точки зрения здоровья полностью готов выполнять все свои служебные обязанности без каких-либо исключений", - говорится в медзаключении. Впервые Павел опубликовал результаты обследования своего здоровья в марте 2023 года, непосредственно перед вступлением в должность президента Чехии, и пообещал согражданам делать это ежегодно. За 16 месяцев, прошедших со времени инаугурации Павела, он несколько раз посещал врачей в связи с полученными легкими травмами. В апреле этого года Павел получил травму лица во время стрельбы из длинноствольного пистолета на стрельбище в городе Угерски-Брод (на востоке страны). А в мае он провел ночь в ЦВГ для того, чтобы медики могли проконтролировать его здоровье после падения с мотоцикла на небольшой скорости во время тренировочной езды по бездорожью на закрытой трассе. В итоге врачи пришли к выводу, что ничего серьезного у президента не случилось.
https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html
https://ria.ru/20231029/chekhiya-1905986487.html
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в мире, чехия, прага, петр павел
В мире, Чехия, Прага, Петр Павел
Президент Чехии опубликовал результаты медобследования

Медобследование: Петр Павел годен для выполнения обязанностей президента Чехии

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 31 июл – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел с медицинской точки зрения полностью годен для выполнения своих обязанностей, это следует из медзаключения, сделанного на основе профилактического осмотра Павела в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, его результаты опубликованы в среду.
«
"Согласно данным профилактического осмотра в ЦВГ, президент Петр Павел полностью годен к исполнению своих обязанностей. Ему следует продолжать принимать лекарства для снижения уровня холестерина и мочевой кислоты в крови", - говорится в медицинском заключении, составленном директором ЦВГ Мирославом Заворалом, которое Павел опубликовал в среду на своей странице в соцсети Х.
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Согласно сообщению, 63-летний Павел прошел медосмотр 27 июня и 4 июля для общей оценки состояния здоровья. Помимо детального обследования и анализов крови, оно включало в себя и профильные обследования, в том числе по профилактике онкологических заболеваний. По словам Павела, он рассматривает публикацию заключения о своем общем состоянии как выражение ответственности перед согражданами.
«
"Комплексное обследование показало, что президент с точки зрения здоровья полностью готов выполнять все свои служебные обязанности без каких-либо исключений", - говорится в медзаключении.
Впервые Павел опубликовал результаты обследования своего здоровья в марте 2023 года, непосредственно перед вступлением в должность президента Чехии, и пообещал согражданам делать это ежегодно.
За 16 месяцев, прошедших со времени инаугурации Павела, он несколько раз посещал врачей в связи с полученными легкими травмами. В апреле этого года Павел получил травму лица во время стрельбы из длинноствольного пистолета на стрельбище в городе Угерски-Брод (на востоке страны). А в мае он провел ночь в ЦВГ для того, чтобы медики могли проконтролировать его здоровье после падения с мотоцикла на небольшой скорости во время тренировочной езды по бездорожью на закрытой трассе. В итоге врачи пришли к выводу, что ничего серьезного у президента не случилось.
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