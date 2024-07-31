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Пожар в краснодарском жилом доме локализовали
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали - РИА Новости, 31.07.2024
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали
Пожар в центре Краснодара, где загорелся многоквартирный дом на 300 квадратных метров, локализован, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:17
2024-07-31T23:17
2024-07-31T23:21
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар в центре Краснодара, где загорелся многоквартирный дом на 300 квадратных метров, локализован, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Ранее МЧС РФ сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров."Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали
МЧС: пожар в жилом доме в центре Краснодара локализовали на 300 "квадратах"