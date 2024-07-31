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Пожар в краснодарском жилом доме локализовали - РИА Новости, 31.07.2024
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23:17 31.07.2024 (обновлено: 23:21 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozhar-1963317555.html
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали - РИА Новости, 31.07.2024
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали
Пожар в центре Краснодара, где загорелся многоквартирный дом на 300 квадратных метров, локализован, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T23:17
2024-07-31T23:21
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар в центре Краснодара, где загорелся многоквартирный дом на 300 квадратных метров, локализован, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Ранее МЧС РФ сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров."Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в краснодарском жилом доме локализовали

МЧС: пожар в жилом доме в центре Краснодара локализовали на 300 "квадратах"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар в центре Краснодара, где загорелся многоквартирный дом на 300 квадратных метров, локализован, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Ранее МЧС РФ сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров.
«
"Пожар локализован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Место пожара в строящейся школе в станице Тбилисская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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