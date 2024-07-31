https://ria.ru/20240731/pozhar-1963314231.html

В Краснодаре загорелся жилой дом

В Краснодаре загорелся жилой дом - РИА Новости, 31.07.2024

В Краснодаре загорелся жилой дом

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T22:42

2024-07-31T22:42

2024-07-31T22:59

происшествия

краснодар

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."На улице Чапаева возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что на месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240726/pozhar-1962293044.html

краснодар

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2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, краснодар