https://ria.ru/20240731/pozhar-1963314231.html
В Краснодаре загорелся жилой дом
В Краснодаре загорелся жилой дом - РИА Новости, 31.07.2024
В Краснодаре загорелся жилой дом
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:42
2024-07-31T22:42
2024-07-31T22:59
происшествия
краснодар
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."На улице Чапаева возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что на месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240726/pozhar-1962293044.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар
В Краснодаре загорелся жилой дом
В центре Краснодара загорелся многоквартирный дом