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В Краснодаре загорелся жилой дом - РИА Новости, 31.07.2024
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22:42 31.07.2024 (обновлено: 22:59 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/pozhar-1963314231.html
В Краснодаре загорелся жилой дом
В Краснодаре загорелся жилой дом - РИА Новости, 31.07.2024
В Краснодаре загорелся жилой дом
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T22:42
2024-07-31T22:59
происшествия
краснодар
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."На улице Чапаева возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В МЧС уточнили, что на месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре загорелся жилой дом

В центре Краснодара загорелся многоквартирный дом

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Краснодара, огонь охватил 300 квадратных метров, около 40 жильцов сами вышли на улицу, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
"На улице Чапаева возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома. Огонь охватил 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания на улицу вышли около 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что на месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники.
Место пожара в многоквартирном доме в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
МЧС назвало предварительную причину пожара в доме в Ульяновске
26 июля, 22:30
 
ПроисшествияКраснодар
 
 
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